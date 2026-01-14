La capilla Santa Ana de la ciudad de La Serena (Chile) fue consumida este lunes por el fuego, luego de varios años de espera por su reconstrucción tras un incendio anterior ocurrido en 2019.

En esta oportunidad, las llamas se desencadenaron pasado el mediodía del lunes, y fueron controladas gracias al intenso trabajo del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes impidieron que el fuego se propague a viviendas cercanas.

El templo ubicado en las calles Canadá y Gaspar Marín, del sector Las Compañías, se encontraba abandonado porque ya había sufrido un incendio en 2019, lo que motivó una movilización de la comunidad para su reconstrucción, que no se concretó.

Esta vez, mientras se realizaban las tareas de emergencia, la estructura de la capilla cedió haciendo colapsar la cúpula. El fuego destruyó los principales símbolos religiosos y gran parte de la estructura de madera, indica el medio local Biobio .

La investigación preliminar no pudo determinar aún las causas del incendio, pero se informó que el templo era ocupado por personas de la calle.

En conversación con Diario El Día , el Segundo Comandante del cuerpo de Bomberos de La Serena, Cristian Ceballos, señaló: “Tuvimos una alarma de incendio que afectó a una iglesia acá en este sector de Las Compañías, donde trabajaron ocho carros de bomberos y trabajaron las siete compañías de bomberos de la Serena más el apoyo del cuerpo de bomberos de Coquimbo con una compañía”.

“Se hizo un trabajo rápido de extinción para evitar propagación a los locales y a los lugares propiedades colindantes a este recinto de la iglesia”, precisó.

Si bien desde hace años no se realizan oficios religiosos, el templo era un símbolo para el barrio y los vecinos se mostraron conmocionados y con fe en la reconstrucción.

La capilla Santa Ana fue trasladada a La Serena desde la mina El Tofo en el año 1974, cuando se cerró el yacimiento. Desde entonces, distintas generaciones de fieles acudieron al templo y recibieron allí los sacramentos.

El ex párroco del lugar, P. Ángelo Leita, contabilizó cinco incendios en la capilla, y precisó que el terreno le pertenece a la Congregación de Hermanas Dominicas, quienes tenían algunas gestiones pendientes respecto de su situación jurídica, recoge El Día .

El sacerdote aclaró además que los costos de una posible reconstrucción están, por el momento, fuera de alcance.

Las autoridades municipales, por su parte, explicaron que, al tratarse de un terreno privado, no pueden actuar de manera directa en la reconstrucción, aunque ofrecieron su disposición a brindar apoyo y asistencia técnica si así se requiere.

Una larga historia de incendios en templos chilenos

Una serie de factores sociales, políticos y administrativos provocaron que, en los últimos años, muchos templos de Chile sufrieran incendios, ya sea intencionales o accidentales.

Por un lado, el conflicto con la comunidad mapuche que reclama territorios en la Macrozona Sur de Chile ha generado muchos incendios intencionales tanto a templos como a escuelas y otras instituciones.

Es el caso de la capilla San José, en Temuco, incendiada en noviembre de 2022; Nuestra Señora de los Rayos, en California, incendiada en marzo de 2023; la capilla Santa Rosa de Lima del sector de Alto Quino, cuyo incendio fue provocado en junio de ese mismo año; y la capilla Buen Pastor, de la comuna de Traiguén, en el sur de Chile, quemada en agosto de 2023. Los cuatro ataques fueron atribuidos a agrupaciones mapuches.

La movilización al conmemorarse un año del estallido social de 2019 en Chile fue otro de los escenarios que afectaron iglesias, con incendios en templos patrimoniales como la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de Santiago, y la iglesia San Francisco de Borja, comúnmente utilizada por Carabineros para sus actos religiosos institucionales.

En 2024, una falla eléctrica provocó un grave incendio en la iglesia San Antonio de Padua y el convento franciscano de la Ciudad de Iquique.

En junio de 2025, un ataque incendiario provocó la pérdida de la capilla San Francisco de Curacautín, que había sido reconstruida tras un atentado ocurrido en agosto de 2023.

En agosto de 2025, gracias al trabajo de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (conocida también como Ayuda a la Iglesia Necesitada), se reinauguró la capilla Nuestra Señora del Camino de Vilvilco, en la comuna chilena de Cañete, que había sido incendiada intencionalmente en agosto de 2023.