Luego de un incendio que dejó varios muertos en el estado de Sonora, al noroeste de México, la Iglesia puso a disposición de familiares y sobrevivientes servicios gratuitos de acompañamiento psicológico y espiritual.

El pasado 1 de octubre, una explosión provocó el fuego dentro de la tienda de descuentos Waldo's, ubicada en el centro de Hermosillo, capital del estado. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el siniestro dejó 23 muertos, entre los que se encontraban seis menores de edad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Las autoridades informaron que "el evento fue accidental y la línea de investigación versa respecto de un transformador [de luz] que se encontraba en el interior del establecimiento comercial”.

Tanto la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) como la Arquidiócesis de Hermosillo se unieron en oración por las víctimas y sus familiares.

“Una herida abierta”

Por instrucción de Mons. Ruy Rendón, Arzobispo de Hermosillo, la arquidiócesis habilitó psicólogos profesionales, tanatólogos y sacerdotes para brindar acompañamiento a quienes lo necesiten en todo el territorio, a través de la Pastoral del Duelo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El P. Martín Gerardo Hernández Moreno, párroco de la Catedral de Hermosillo, lugar donde funciona uno de los dos Centros de Escucha del territorio diocesano, explicó que, a pesar de la “herida abierta” que enluta la ciudad, la misión de la Iglesia es ofrecer esperanza.

En este contexto, indicó que algunos familiares de las víctimas ya están siendo acompañados por este grupo de expertos.

El sacerdote precisó que la primera línea de trabajo es la escucha. “Se trata de validar los momentos que están viviendo de ese shock, de llanto, de impotencia. Hay que escuchar, hay que estar cercanos” aseguró.

El P. Hernández Moreno señaló que la Pastoral del Duelo nació hace aproximadamente del “deseo de acompañar a las personas que sufren”. Cuenta, hoy en día, con un equipo de voluntarios dispuestos a colaborar.

“Como Iglesia, queremos mostrar ese rostro cercano, misericordioso de Dios. Que sientan que Él está presente, acompañando a su pueblo, a sus hijos que sufren”, expresó.

Los servicios se ofrecen de manera presencial en la Catedral de Hermosillo, con un grupo que se reúne los jueves a las ocho de la noche (hora local), y de forma virtual los martes, para quienes no pueden asistir. Sin embargo, también también hay seis grupos de duelo en la arquidiócesis.

Con esta iniciativa, aseguró el P. Hernández Moreno, la Iglesia busca “demostrar el rostro cercano humano de Dios” que quiere hacerse presente y “escuchar el clamor, el llanto, la desesperación” de todos lo que sufren, poniendo a su disposición a las personas e instituciones que colaboran en el acompañamiento.