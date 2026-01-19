Pocos días después de que el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, se reuniera con el Papa León XIV y le reiterara la invitación a visitar el país, la arquidiócesis capitalina se cuestiona: “¿México escuchará el mensaje del Papa?”.

En el editorial del domingo 18 de enero en el semanario arquidiocesano Desde la Fe, la arquidiócesis primada señaló que ante la “posibilidad” manifestada por el Santo Padre de visitar México, “vale la pena preguntarnos, como mexicanos, ¿estamos dispuestos a escucharle? ¿Cuál sería el motivo de invitarle?”.

Los tres más cercanos predecesores de León XIV han visitado México. San Juan Pablo II lo hizo en cinco ocasiones —1979, 1990, 1993, 1999 y 2002—, Benedicto XVI visitó el país en 2012, y Francisco en 2016.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado oficialmente al Papa. La primera vez, lo hizo a través de su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien le entregó una carta de invitación al concluir la Misa inaugural del pontificado de León XIV en el Vaticano, el 18 de mayo de 2025.

El 12 de diciembre de 2025, Sheinbaum informó que sostuvo una conversación telefónica con León, invitándole nuevamente a visitar México.

El propio Papa mencionó en noviembre del año pasado a México entre los países que quisiera visitar.

De acuerdo a la Arquidiócesis Primada de México, en su audiencia del 14 de enero de este año con el Cardenal Aguiar, León XIV “manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”.

Sin embargo, no hay una fecha oficial definida para este posible viaje apostólico.

México “requiere de un abrazo espiritual”

En Desde la Fe, la Arquidiócesis de México subrayó que “ciertamente” el país “requiere de un abrazo espiritual, un abrazo amoroso, que nos recuerde que somos hijos de Dios”.

Tras destacar que México se encamina a la celebración de los 500 años de que la Virgen de Guadalupe se apareciera “para unificar a un pueblo que no se veía como uno solo”, y que necesitaba urgentemente “de la intervención Divina para que el gran proyecto evangelizador no fracasara por la desconfianza de unos y la codicia de otros”.

“495 años después, seguimos necesitados de la intervención Divina para pacificar esta bella tierra y unir nuevamente al pueblo de Dios”, aseguró.

“¿Escucharemos al Papa?”

Destacando la figura del Papa como “un mensajero de paz y fe que siempre ha sido bien recibido en este país”, con un mensaje “muy necesario ante las circunstancias abrumadoras en varias regiones”, la arquidiócesis se pregunta: “¿escucharemos al Papa?”.

Destacó a continuación el reciente discurso de León XIV al cuerpo diplomático acreditado a la Santa Sede con ocasión del inicio del año nuevo, y señaló que en esa ocasión el Papa “llamó a la construcción de la paz, a volver a escucharnos como ciudadanos del mundo, a detener las guerras, a detener las persecuciones, a tratar como personas a los migrantes, a defender la vida, a detener las persecuciones religiosas”.

¿Cuántos bautizados…?

“En México, nos preguntamos, ¿cuántos bautizados participan de la desaparición de personas?, ¿cuántos bautizados participan en los asesinatos y en la violencia?, ¿cuántos bautizados promueven el aborto como un derecho?”, señaló la Arquidiócesis de México.

Los cuestionamientos de la arquidiócesis continuaron: “Como pueblo de Dios, en una fe, ¿nos preocupamos del que sufre, del migrante, del pobre?, ¿o volteamos la cara hacia otro lado para evitar problemas?, ¿participamos y promovemos actos de corrupción?, ¿odiamos a nuestros hermanos que no comparten las mismas convicciones políticas o las mismas creencias?”.

Para la arquidiócesis capitalina, “no hace falta esperar a que Su Santidad esté presente en nuestro país para iniciar una conversión real de corazón”.

“Claro que lo necesitamos en nuestra tierra, su abrazo, su mensaje, que nos llene de esperanza y amor, pero estamos en muy buen tiempo de demostrar si estamos preparados para escuchar y atender con actos el mensaje del Santo Padre, que nos habla a todos”, concluyó.