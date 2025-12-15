La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Papa León XIV “tiene mucho interés en venir”. Asimismo, expresó interés del Pontífice en las iniciativas que la Iglesia Católica impulsa en conjunto con el gobierno mexicano en favor de la paz.

El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, la mandataria dio a conocer en sus redes sociales que sostuvo una llamada telefónica con el Santo Padre.

De acuerdo con lo compartido entonces, ambos coincidieron en que “más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”.

En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país.



En conferencia de prensa esta mañana, a pregunta expresa de periodistas, Sheinbaum explicó que la comunicación con el Papa se realizó a través del Nuncio Apostólico, Mons. Joseph Spitieri, representante del Vaticano en el país.

Durante esta conversación, la presidenta invitó formalmente al Pontífice a visitar México, sin embargo, precisó que “todavía no hay fecha para que venga, pero sí tiene mucho interés en venir”.

Colaboración en la pacificación de México

Sheinbaum detalló que uno de los temas centrales abordados con el Papa fue el fortalecimiento de programas que la Iglesia Católica tiene en colaboración con el gobierno mexicano para combatir la violencia en el país.

Uno de estos es “Sí al Desarme Sí a la Paz”, una iniciativa que utiliza los atrios de los templos católicos como espacios para el canje de armas por recompensas económicas.

Al respecto, la mandataria indicó el Papa manifestó su “voluntad de que participemos todos para la pacificación en algunas zonas del país y la voluntad de la Iglesia Católica de ayudar en eso”.

“La idea que tiene es que la Iglesia Católica ayude, en la medida que pueda y dentro del marco de las leyes de cada país, ayudar a pacificar, ayudar a disminuir la violencia. Entonces, coincidimos en ese tema”, aseguró.

Invitaciones previas a México

No es la primera ocasión que en la que se extiende una invitación formal al Santo Padre de visitar México. En septiembre, el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano le invitó a visitar el país con ocasión de dos fechas significativas para la Iglesia en México: en 2026, cuando se cumple el centenario del inicio de la gesta cristera en defensa de la libertad religiosa; y en 2031, para la celebración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Asimismo, en noviembre pasado, el Pontífice se refirió públicamente a sus planes de viaje. A su salida de la residencia pontificia de Castel Gandolfo, la noche del martes 18 de noviembre, León XIV se manifestó “encantado de viajar”, y aseguró que quiere ir a los santuarios marianos de Fátima, en Portugal, y Guadalupe, en México. También dijo que “por supuesto” que quisiera volver a Perú, así como visitar Argentina y Uruguay.