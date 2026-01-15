El Arzobispo Primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, invitó al Papa León XIV a visitar el país. El purpurado hizo la invitación durante el encuentro que mantuvieron este miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano, poco antes de la Audiencia General.

Según informó la Arquidiócesis Primada de México en un comunicado posterior, el Cardenal Aguiar Retes aprovechó la audiencia para reiterar la invitación al Papa, que le hizo pocos días después del cónclave, para viajar al país americano.

“Ante ello, el Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”, resume la nota de prensa.

Además, el Cardenal Aguiar Retes compartió con León XIV los avances y el desarrollo del proceso sinodal que se vive en la principal diócesis mexicana.

En este contexto, el Pontífice expresó su agradecimiento por el trabajo de las comunidades religiosas, los agentes de pastoral y los laicos, y animó a continuar fortaleciendo este camino de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral.

En el marco del encuentro, el Santo Padre manifestó su alegría por la peregrinación que la Arquidiócesis realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, en el inicio del tiempo de peregrinaciones rumbo a la Casita Sagrada de la Morenita del Tepeyac.

El Cardenal estuvo acompañado por Mons. Francisco Javier Acero Pérez, OAR, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis. La Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México invitó a todos los fieles a unirse en oración por el Santo Padre y por los frutos del camino sinodal que la Iglesia mexicana sigue recorriendo.