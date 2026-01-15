León XIV dirigió una carta al diario italiano la Repubblica con motivo de su 50º aniversario de fundación, en la que subraya el valor de la libertad de prensa como servicio al bien común.

“Este es el sentido de la libertad de prensa que, aún en la diversidad de opiniones, de puntos de vista y de culturas, debe actuar siempre con transparencia y corrección, y ofrecer esa posibilidad de confrontación que, cuando no es hostil, contribuye al bien común y a la unidad del género humano”, asegura el Pontífice en la misiva.

“El diálogo supera así el conflicto y construye la paz”

A continuación, añade: “El diálogo supera así el conflicto y construye la paz”.

Tras reconocer el carácter histórico del diario italiano, al señalar que “ha contado día a día medio siglo de historia”, el Papa destaca también el arraigo territorial del periódico, presente en numerosas ciudades, además de su especial vinculación con Roma.

“El suyo —escribe el Pontífice— es un diario arraigado en muchas ciudades, pero que tiene en Roma, la diócesis del Papa, un punto de observación privilegiado sobre los acontecimientos de Italia y del mundo, donde se encuentra su sede principal”.

Desde esa posición, añade, el periódico ha leído y narrado con libertad las páginas de los últimos cincuenta años, incluida la historia de la Iglesia Católica.

Por ello, anima a los profesionales del diario a perseverar en una comunicación abierta y respetuosa, capaz de favorecer el encuentro incluso en contextos de pluralismo y desacuerdo.

En la parte final de la carta, León XIV expresa su deseo para el futuro del periódico: “Les deseo que sigan construyendo siempre una comunicación libre y dialogante, animada por la búsqueda de la verdad y sin prejuicios”.





