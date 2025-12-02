La Guardia Suiza Pontificia cuenta desde este 1 de diciembre con un nuevo responsable de medios.

El Vicecaporal Claude Frei asumió oficialmente el cargo, sustituyendo al Caporal Eliah Cinotti, quien dejó la institución a finales de noviembre para emprender nuevos proyectos profesionales.

Claude Frei, originario de Diepoldsau-Schmitter (cantón de San Galo, Suiza), se incorporó a la Guardia Suiza el 1 de junio de 2020. Antes de su ingreso al Vaticano, Frei completó un aprendizaje como mecánico-constructor de máquinas en Heerbrugg (SG) y prestó servicio en el Ejército suizo con el rango de sargento en las tropas logísticas.

La Guardia Suiza Pontificia expresó su agradecimiento a Eliah Cinotti por su dedicación y compromiso durante su gestión como encargado de prensa, destacando su contribución al fortalecimiento de la comunicación institucional del Cuerpo.

El nuevo jefe de prensa, vicecaporal Claude Frei, estará a cargo de la coordinación de las relaciones con los medios y de la gestión de la información oficial sobre las actividades del Cuerpo de la Guardia Suiza Pontificia.





