El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó este lunes que la Guardia Suiza Pontificia ha abierto una investigación interna para esclarecer un presunto acto con connotaciones “antisemitas” que habría cometido uno de sus guardias.

“La Guardia Suiza Pontificia recibió una denuncia relativa a un incidente ocurrido en una de las entradas del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el que se habrían detectado elementos interpretados como antisemitas”, señaló Bruni en un comunicado.

Según la reconstrucción preliminar realizada por el Vaticano, la denuncia se refiere a “una disputa surgida con motivo de la solicitud de una fotografía en el puesto de servicio”. Los miembros de la Guardia Suiza Pontificia tienen estrictamente prohibido tomarse fotografías con turistas o peregrinos durante su servicio.

La Guardia Suiza es el ejército más pequeño y uno de los más antiguos del mundo, con una historia que se remonta a 1506. Crédito: Daniel Ibañez/EWTN News

Sin embargo, el relato de uno de los denunciantes, el teólogo Gregor Maria Hoff, profesor de la Universidad de Salzburgo, quien además dio a conocer el caso públicamente pocos días después en el semanario austriaco Die Furche, omite este episodio de la fotografía.

Según relató entonces, dos mujeres judías que se dirigían a un encuentro con el Papa León XIV se vieron involucradas en un intercambio con un guardia suizo que, según los testimonios recogidos, “las llamó ‘judías’ en tono despectivo y escupió en su dirección”.

En declaraciones a ACI Prensa, Hoff precisó que él no presenció directamente el momento si bien confirmó que el episodio tuvo lugar “el miércoles 29 de octubre, en el camino hacia la audiencia papal”.

“Dos miembros de la delegación judía fueron afectados. Me lo contaron porque estaba sentado junto a una de las personas implicadas y directamente delante de la segunda. El incidente fue mencionado a otros presentes; uno de ellos reaccionó de inmediato e informó a uno de los oficiales de los Carabinieri de servicio en la Plaza de San Pedro”, explicó Hoff.

“Considero que se trata de un acto antisemita”, afirmó en su respuesta escrita.

La reacción del Vaticano y de la Guardia Suiza

En todo caso, Bruni explicó que “el caso es actualmente objeto de un procedimiento interno de verificación” y que este proceso “se desarrolla en el respeto de los principios de discreción e imparcialidad, en conformidad con la normativa vigente”.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Suiza, el también guardia Eliah Cinotti, constató a ACI Prensa lo que ya había informado previamente el Vaticano.

“La Guardia Suiza Pontificia confirma haber recibido una notificación relativa a un presunto episodio antisemita ocurrido en uno de los accesos oficiales del Vaticano”, aseguró.

“Tras una primera investigación, la notificación se refiere a un incidente de carácter conflictivo relacionado con una fotografía en el puesto de servicio. El caso sigue siendo objeto de una investigación interna”, explicó.

Investigación en curso

Hasta el momento, la identidad del soldado implicado no ha sido revelada y la Santa Sede afirma que la investigación sigue su curso bajo los protocolos internos de la Guardia Suiza Pontificia.

Al tratarse de una investigación en curso “no habrá más comentarios al respecto” ya que el procedimiento debe permanecer “confidencial”, aseguró Cinotti

El episodio habría ocurrido en días en que el Vaticano celebraba actos de conmemoración del 60º aniversario de la declaración conciliar Nostra Aetate (1965), texto con el que el Concilio Vaticano II renovó las relaciones entre la Iglesia católica y el pueblo judío.

En ese contexto, el Papa León XIV había pronunciado un discurso subrayando que “la Iglesia no tolera actos de antisemitismo bajo ninguna forma” y reiterando “el compromiso de la Santa Sede con la amistad y el respeto hacia nuestros hermanos mayores en la fe”.



