Los Guardias Suizas, que han protegido a los Papas durante los últimos cinco siglos, ahora tienen un nuevo uniforme.

El uniforme, fabricado principalmente de lana, es la recreación de una vestimenta militar histórica para usar en galas y otras cenas importantes y no reemplazará a los icónicos uniformes de “gran gala” de color rojo, naranja y azul por los que son famosos los guardias.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Las prendas, fabricadas en Suiza, fueron financiadas por un benefactor y costaron 2000 euros (unos 2300 dólares) cada una. Según el comandante de la Guardia Suiza, Christoph Graf, representan “un vínculo entre el presente y el pasado”.

Los 135 guardias del ejército más pequeño pero más antiguo del mundo lucen los nuevos uniformes por primera vez en una cena esta noche, antes la noche anterior a la ceremonia del 4 de octubre para juramentar a los nuevos reclutas de este año.

La ceremonia de juramentación, en la que los nuevos guardias prometen proteger al Papa, si es necesario con sus vidas, fue pospuesta de la fecha tradicional del 6 de mayo debido a la coincidencia del cónclave que eligió al Papa León XIV, quien se espera que asista.

El 6 de mayo se conmemora la batalla de 1527 conocida como el Saqueo de Roma, en la que 147 guardias perdieron la vida defendiendo al Papa Clemente VII del ejército amotinado del Sacro Imperio Romano Germánico.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Es el evento más significativo y mortífero en la historia de la Guardia Suiza Pontificia, establecida por el Papa Julio II en 1506 y responsable de la seguridad del Vaticano junto con los gendarmes vaticanos.

El nuevo uniforme de gala presentado el jueves es una actualización del utilizado desde finales del siglo XIX hasta 1976. En 2015, la Guardia Suiza reintrodujo una versión del mismo uniforme, pero la última interpretación, según Graf, “es más fiel a nuestra tradición”.

El Papa León agradece a los nuevos reclutas

León XIV se reunió con los reclutas y sus familias en el Palacio Apostólico este 3 de octubre, antes de la ceremonia de juramentación.

Los Guardias Suizos y el Papa León XIV en el Vaticano. Crédito: Vatican Media.



“Desde los primeros pasos de mi pontificado, queridos Guardias Suizos, he podido contar con su fiel servicio”, dijo. “El sucesor de Pedro puede cumplir su misión al servicio de la Iglesia y del mundo con la certeza de que velan por su seguridad”.

El Santo Padre animó a los nuevos guardias a inspirarse en las historias de los primeros mártires cristianos en Roma para profundizar su relación con Jesús y cultivar su vida interior “en medio del frenesí de nuestra sociedad”.

La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, que asistirá a la ceremonia, también tuvo una audiencia privada con el Papa León esta mañana.

Ceremonia de juramentación

La ceremonia, que tendrá lugar en el Patio de San Dámaso del Vaticano el 4 de octubre, será precedida por una misa. El día anterior también se realiza un servicio de oración y un banquete de entrega de premios. Durante los dos días, asisten representantes del ejército suizo, el gobierno suizo y la conferencia episcopal suiza. También participarán antiguos guardias, familiares y amigos de los nuevos reclutas.

El jefe de prensa y guardia Eliah Cinotti dijo que se espera que 4.000 personas asistan a la ceremonia, durante la cual los reclutas juran "servir fiel, leal y honorablemente al pontífice reinante y a sus legítimos sucesores, de dedicarme a ellos con todas mis fuerzas, sacrificando, si es necesario, incluso mi vida en su defensa".

El jefe de prensa y guardia Eliah Cinotti responde a las preguntas de los periodistas sobre la Guardia Suiza. Crédito: Daniel Ibáñez / EWTN News.



Durante el evento de una hora de duración, amenizado por la música y los tambores de la Banda de la Guardia Suiza Pontificia, cada nuevo guardia coloca su mano izquierda sobre la bandera de la Guardia Suiza mientras levanta su mano derecha con tres dedos abiertos como signo de su fe en la Santísima Trinidad.

Luego proclama en voz alta: “Yo, Alabardero [nombre], juro observar fiel, leal y honorablemente todo lo que en este momento se me leyó. ¡Que Dios y nuestros santos patronos me asistan!”.

Cinotti dijo a los periodistas esta semana que 27 nuevos guardias en 2025 es una cifra “aceptable”, pero que están trabajando continuamente para reclutar más, incluso visitando bases militares suizas y asistiendo a ferias de empleo.

En lo que respecta a la seguridad papal, desde la elección del Papa León XIII, los guardias han notado “un aumento de objetos arrojados” al Papa, dijo, y “nos molesta un poco”.

Pero, añadió Cinotti, aunque "es muy difícil anticipar el lanzamiento de un objeto", los guardias están entrenados para detectar artículos potencialmente peligrosos, la mayoría de los cuales son confiscados en seguridad antes de ingresar a la Plaza de San Pedro.

Desde la pandemia de COVID-19, también ha habido un aumento en lo que él llamó “incivilidad”, incluidas amenazas aisladas a la seguridad, en su mayoría provenientes de personas bajo la influencia de drogas o alcohol.

“Nuestra arma es la palabra”, dijo, enfatizando que los guardias trabajan para evitar tener que usar fuerza letal, aunque reconoció, “sin revelar todos nuestros secretos”, que también están armados.

“Ese es nuestro trabajo”

El mayor desafío para un recluta, dijo Cinotti, es “dejar de lado su vida y dedicarse a una causa más grande que él mismo”.

Darío, uno de los nuevos guardias que prestará juramento para proteger al Papa el 4 de octubre de 2025. Crédito: Hannah Brockhaus / EWTN News.



Darío, de 25 años, es uno de los nuevos guardias que prestarán juramento para proteger al Papa el 4 de octubre. La Guardia Suiza se negó a dar el nombre completo del recluta alegando razones de seguridad. Ahora, seis meses después de haber comenzado su servicio, lo calificó como una “experiencia increíble”.

Darío, que comenzó su labor apenas unas semanas antes de la muerte del Papa Francisco, dijo que el cónclave y el año jubilar han sido momentos muy intensos para la Guardia Suiza Pontificia. “Lo que hemos vivido este año, otros guardias no lo han vivido en todo su tiempo de servicio”, dijo.

“Lo que más me sorprendió fue el efecto que el Papa ha tenido en la gente, ver a la gente conmovida al verlo”, declaró Darío a CNA —agencia en inglés de EWTN News— cuyo padre también sirvió en la Guardia Suiza. “Y uno simplemente se queda ahí, protegiendo al Papa, pero se ve cuánto respeto le inspira la gente”.

Puede ver una transmisión en vivo de la ceremonia de juramentación de la Guardia Suiza en el Vaticano el 4 de octubre a las 11 a. m. ET aquí:



Traducido y adaptado por ACI Prensa, publicado originalmente en CNA