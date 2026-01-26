La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su condena por la masacre que cobró la vida de al menos 11 personas en un campo de fútbol del municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, el domingo 25 de enero, así como por el intento de incendio de la Catedral de Puebla, la noche anterior.

En un comunicado, la CEM advirtió que el ataque armado dirigido contra jugadores y sus familias “lastima profundamente la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica de nuestra sociedad”.

“Pedimos que no quede impune”, expresaron los obispos mexicanos, que remarcaron su “profundo dolor e indignación ante la violencia que continúa golpeando a nuestro país”.

De acuerdo a informes de medios locales, hombres armados a bordo de camionetas irrumpieron durante la tarde en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores y abrieron fuego.

Confirman 11 muertos y 12 heridos

El alcalde de Salamanca, César Prieto, informó la noche del 25 de enero que 10 personas murieron en el lugar, mientras que otra falleció en el hospital al que fue trasladada. Otras 12 personas resultaron heridas.

Prieto dijo que su municipio está “pasando por un momento grave, una grave descomposición social”, y reconoció que “hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad”.

Al menos dos cárteles del narcotráfico se disputarían la región en la que se encuentra Salamanca: el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A través de X , la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, calificó el ataque como “un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses”, y aseguró que “de manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación”.

“La seguridad en la región ha sido reforzada. El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”, dijo la gobernadora estatal.

Los obispos condenan intento de incendio contra la Catedral de Puebla

En su comunicado, la CEM también expresó su condena por “el intento de incendio contra Catedral de Puebla , en el que fue dañada una de sus puertas principales”, la noche del sábado 24 de enero.

“Este hecho agrede el patrimonio material, espiritual y cultural de la humanidad”, subrayaron los obispos, que demandaron “el esclarecimiento de los hechos”.

Frente a ambos casos, los obispos hicieron “un llamado a las autoridades para que asuman con responsabilidad su deber de proteger la vida, la seguridad y los espacios sagrados, y exhortamos a toda la sociedad a trabajar unida por la paz”.

“Encomendamos a nuestro país a la intercesión de Santa María de Guadalupe, Reina de México”, concluyeron.