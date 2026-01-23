A las puertas de cumplir 75 años, Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey (México), anunció que presentará su renuncia canónica al Papa León XIV y compartió a qué le gustaría dedicarse una vez que esta sea aceptada.

El anuncio lo realizó el domingo 18 de enero tras la Misa dominical, mediante un video difundido por la arquidiócesis. En el mensaje, informó que el próximo viernes 24 de enero alcanzará la edad establecida para presentar su renuncia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Mientras tanto, aseguró que continuará al frente de la Arquidiócesis de Monterrey “con responsabilidad, obediencia y en plena comunión con la Iglesia y con el Romano Pontífice”.

Mons. Cabrera cuenta con una amplia trayectoria en el episcopado mexicano. Fue Obispo de Tacámbaro, en Michoacán; posteriormente Obispo de Tapachula y Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, antes de asumir en 2012 el gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Monterrey, una de las más relevantes del país por su peso industrial, económico y su cercanía estratégica con Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), esta arquidiócesis atiende a más de 4.5 millones de fieles a través de 224 parroquias.

Además de su labor pastoral, Mons. Cabrera se desempeñó como presidente de la CEM de 2018 a 2024; en 2019 fue nombrado presidente del Consejo Económico del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), y en 2021 el Papa Francisco lo designó miembro de la Pontificia Comisión para América Latina.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Planes a futuro

En una entrevista concedida a Pastoral Siglo XXI, medio de la Arquidiócesis de Monterrey, el arzobispo compartió algunos de sus planes tras 47 años de sacerdocio y casi tres décadas como obispo. Señaló que, una vez que se concrete el relevo episcopal, le gustaría realizar un retiro prolongado en Tierra Santa, “como un largo ejercicio espiritual”.

Asimismo, manifestó su deseo de continuar con responsabilidades pastorales, especialmente en comunidades de la periferia. “Ayudar ahí donde hay mucha gente y no hay quien atienda”, explicó.

“Seguiré siendo sacerdote. Mientras pueda moverme, ayudaré donde haya más necesidad. Y desde luego, mi sueño es apoyar en alguna de las parroquias o misiones de nuestra arquidiócesis”, expresó.

Compromiso ante los abusos y la renovación de la Iglesia

Durante su gestión al frente de la CEM, Mons. Cabrera impulsó la creación y consolidación de comisiones diocesanas para la protección de menores y adultos vulnerables, en sintonía con la política de “tolerancia cero” frente a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, promovida por el Papa Francisco.

Al respecto, reconoció que la Iglesia no estaba preparada para enfrentar la magnitud del problema. “Creíamos que todo estaba normal, pero de repente surgieron realidades como icebergs que nos obligaron a corregir y a asumir una actitud de humildad, reconociendo que no todo se ha hecho bien”, indicó.

Añadió que la institución ha tenido que aprender a responder de manera adecuada, no solo para frenar los abusos, sino también para acompañar a las víctimas y actuar con justicia ante cada situación.

En este contexto de cambios y aprendizajes, el arzobispo se mostró esperanzado ante el futuro de la Iglesia tanto en Monterrey como en México. “La Iglesia tiene que seguir adelante. Es un cuerpo vivo, con un corazón que late y que nunca puede detenerse”, afirmó.

Finalmente, reiteró que la presentación de su renuncia no representa un cierre de ciclo personal. Aseguró que no es momento de “cerrar puertas ni de cruzarse de brazos” e invitó a sacerdotes, religiosas y fieles a vivir este proceso con un espíritu de continuidad y confianza.