La película Bendito Corazón llegará a las salas de cine de México este 22 de enero de 2026. Inspirada en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la cinta cuenta con la participación del sacerdote mexicano José Arturo López Cornejo.

Se trata de una producción católica que explora el origen histórico y espiritual de esta devoción en el pueblo de Mexicacán, en el estado de Jalisco, donde en 1788 se erigió el que es considerado el santuario más antiguo de América dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.

El Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Mexticacán. Crédito: Gobierno de Jalisco

La historia se desarrolla a través de una pareja de esposos cuyo matrimonio se ve afectado por el alcoholismo del marido, mientras la esposa persevera en la oración. A partir de esta experiencia de fe, la intervención del Sagrado Corazón conduce a la conversión, el milagro y la reconciliación familiar.

“Una historia de fe, redención y esperanza en la Nueva España”, describe la producción. Aunque ambientada hace más de 200 años, la película dialoga con realidades contemporáneas.

En entrevista con ACI Prensa, el productor Francisco Pérez, “Chisco”, explicó que la historia habla sobre vicios, “trata de asumir errores y de tratar de ser una mejor persona”. Por otro lado, el objetivo de la película busca “transformar corazones de la gente que la vea y que puede ser un ejemplo vivo en el día de hoy”.

Pérez destacó que, si bien la cinta tiene un marcado contenido religioso, no está dirigida únicamente al público católico, sino para quien está interesado ver una historia con “un mensaje de valor y de conversión que cualquier persona podría tener”.

Fotograma de “Bendito Corazón”. Crédito: Chisco Films

Uno de los elementos distintivos de Bendito Corazón es la colaboración del P. José Arturo López Cornejo, quien no solo participa como actor, sino que fungió como director espiritual del proyecto. El sacerdote cuenta con una amplia audiencia digital, con alrededor de 3.3 millones de suscriptores en YouTube y casi 900 mil seguidores en TikTok, plataformas desde las que realiza su labor de evangelización.

“Él fue el que inició la idea, el que buscó los recursos y quien nos estuvo acompañando en todo el proceso”, explicó Pérez, quien añadió que el sacerdote realizó sugerencias y correcciones desde la elaboración del guion, garantizando la fidelidad espiritual del proyecto.

Finalmente, hizo un llamado al público a acudir a las salas de cine porque Bendito Corazón será “una película que les va a dejar un buen mensaje, que va a hacer que crean más en el Sagrado Corazón de Jesús y que también los va a entretener”.