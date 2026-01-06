Durante 2025, el cine y el documental católico vivieron un año especialmente fecundo, con estrenos que llevaron a la gran pantalla testimonios de santidad, fe vivida en contextos de guerra, devoción mariana y nuevas figuras que hoy inspiran a la Iglesia universal.

A lo largo de estos meses, varias producciones mostraron cómo el cine sigue siendo un instrumento privilegiado para evangelizar.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

1. Carlo Acutis: Roadmap to Reality (documental)

Este documental internacional profundiza en la vida de San Carlo Acutis, un joven apasionado por la Eucaristía y la tecnología. A través de testimonios y material inédito, la producción muestra cómo Carlo supo usar el mundo digital como un camino hacia Dios, en un tiempo marcado por la virtualidad y la búsqueda de sentido.

2. Descalzos (documental)

Las más leídas 1 2 3 4 5

La película se adentra en el fenómeno espiritual y musical del movimiento católico Hakuna . Más allá del éxito artístico, Descalzos revela la experiencia de adoración, comunidad y encuentro con Cristo que da origen a sus canciones, mostrando cómo la música puede convertirse en una escuela de oración.

Descalzos puede verse en España a través de Apple TV y Movistar+.

3. Rabbuní (documental)

Rodado en medio del conflicto armado en Tierra Santa, este documental acompaña a un grupo de peregrinos católicos que decide mantener viva su fe en medio de la guerra. Rabbuní —“Maestro”, en arameo— es un testimonio de esperanza y confianza en Dios cuando la violencia y la incertidumbre parecen dominarlo todo.

4. León de Perú (documental)

Estrenado en Vatican News, este documental recorre la labor pastoral de Robert Prevost durante sus años de misión en Perú , antes de ser elegido Papa León XIV. La producción destaca su cercanía con las comunidades, su trabajo evangelizador y su profundo amor por la Iglesia latinoamericana, ofreciendo claves para comprender su pontificado.

5. Kit de Santidad (película)

Esta película de ficción biográfica presenta la vida del joven santo Carlo Acutis desde una narrativa pensada especialmente para jóvenes y familias. A través de un lenguaje cercano, muestra cómo la santidad es posible en la vida cotidiana y cómo la amistad con Jesús transforma incluso los gestos más sencillos.

6. Inmaculada (documental)

Estrenado en torno a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, este documental ofrece una reflexión profunda sobre la Virgen María , combinando Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia y testimonios de fe. La producción invita a redescubrir el papel de María en la historia de la salvación y su cercanía maternal con los creyentes.

7. Jesús, Luz del Mundo (película animada)

Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para pagar los impuestos de su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida: Jesús. Acompañado por otros discípulos como Pedro y Santiago, Juan vivirá una aventura que marcará la historia para siempre. Contada a través de los ojos del apóstol Juan, esta conmovedora película animada recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús , acercando el Evangelio al público infantil.

8. El Rey de Reyes (película animada)

Esta producción animada recorre los momentos centrales de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su Resurrección. La particularidad de este filme es que la historia de Nuestro Señor es narrada por el escritor Charles Dickens y vista a través de los inocentes ojos de un niño, su hijo. El Rey de Reyes propone una catequesis para toda la familia.

9. “The Chosen: La Última Cena”

La exitosa serie The Chosen llegó en 2025 a los cines con La Última Cena , una presentación especial centrada en los momentos previos a la Pasión de Cristo. Esta entrega pone el acento en la intimidad del Jueves Santo, mostrando la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies y la tensión espiritual que precede a la traición.

The Chosen puede verse en Netflix y Prime Video.



