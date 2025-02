“ Carlo Acutis: Roadmap to Reality ” (Carlo Acutis: Hoja de ruta hacia la realidad), el esperado documental sobre la vida del futuro santo, se estrenará en cines de Estados Unidos por tiempo limitado del 27 al 29 de abril.

La fecha de estreno, el 27 de abril, coincide con la canonización del Beato Carlo Acutis, quien se convertirá en el primer santo millennial de la Iglesia Católica.

Castletown Media, en colaboración con el cineasta católico Jim Wahlberg, anunció la noticia el 12 de febrero.

El documental, producido por Castletown Media y distribuido por Fathom Events, llega tras el éxito de otro proyecto conjunto: “Jesus Thirsts: The Miracle of the Eucharist” (Jesús tiene sed: el milagro de la Eucaristía), el documental más taquillero de 2024 para Fathom Events.

Roadmap to Reality explora la vida de Acutis y las enseñanzas que ofrece a los jóvenes sobre los desafíos del mundo digital. La producción combina actuación, animación y entrevistas con familiares, amigos, expertos en tecnología y académicos para abordar preguntas urgentes sobre la inteligencia artificial y el impacto de la tecnología en la sociedad.

El documental también sigue el viaje de un grupo de estudiantes de secundaria que peregrinan durante dos semanas desde Dakota del Norte hasta Italia para visitar la tumba de Acutis. Como requisito para la peregrinación, los jóvenes debieron desconectarse de la tecnología y dejar sus teléfonos en casa.

Además, la película incluye testimonios de familiares y amigos de Acutis sobre su impacto en sus vidas, así como reflexiones de líderes católicos y expertos en tecnología que ofrecen un modelo para que los jóvenes participen de manera saludable en el mundo digital.

“Fathom Entertainment está muy contento de unir fuerzas nuevamente con Tim, Jim y el apasionado equipo de Castletown Media para llevar esta conmovedora y edificante película documental a la gran pantalla”, afirmó Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment, en un comunicado de prensa.

“Esta cautivadora historia real y contemporánea resonará en audiencias de todas las creencias y orígenes, dejando un impacto duradero e inspirando innumerables corazones”, agregó.

Uno de los temas centrales de la película es que Carlo Acutis “estaba en línea para llevar a las personas fuera de la conexión a Internet. Estaba en línea para guiarlas de regreso a la Eucaristía, a los encuentros reales”, explicó Tim Moriarty, director del documental y fundador de Castletown Media, en declaraciones a CNA, agencia en inglés de EWTN News.

Moriarty destacó que la vida de Carlo es una guía para escapar de las distracciones del mundo virtual y redescubrir el mundo real, especialmente a través de su devoción a la Eucaristía, a la que llamaba su “autopista al cielo”. También consideró que el estreno del documental es “providencial”.

El 20 de noviembre de 2024, el Papa Francisco anunció que la canonización del Beato Carlo Acutis se llevará a cabo durante el Jubileo de los Adolescentes. La Misa de canonización se celebrará el domingo 27 de abril a las 10:30 a.m. (hora local) en la Plaza de San Pedro, según informó la Diócesis de Asís.

Carlo Acutis, un adolescente italiano apasionado por la informática, falleció de leucemia en 2006. Es conocido por su gran devoción a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nacido en 1991, fue el primer millennial en ser beatificado por la Iglesia Católica y ahora será el primero en ser canonizado.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .