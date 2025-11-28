Bosco Films anuncia el próximo estreno de Inmaculada, una película documental sobre la Virgen María, dirigida por el cineasta polaco, Michal Kondrat, que llegará a los cines de Hispanoamérica, en el marco de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción que la Iglesia celebra el 8 de diciembre.

“El documental analiza textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción. El resultado es una nueva interpretación de los pasajes de la Escritura que revelan a María, la Madre de Cristo, y su extraordinario papel en el plan divino para la salvación del mundo”, señala una nota enviada por la productora a ACI Prensa.

La cinta ha sido dirigida por Michal Kondrat, director especializado en cine católico y fundador de la productora Kondrat Media. Además, ha dirigido las cintas Faustina: El Amor y la Misericordia, Purgatorio, Dos Coronas y El Profeta.

La cinta "es el resultado de un profundo deseo de llevar la figura de María al mundo de hoy, un mundo que necesita la sólida enseñanza de la Iglesia y la presencia de Nuestra Madre”, señala Kondrat.

"Es una película sólida, catequética y experiencial que te ayudará a ti y a tu familia a crecer en un mayor amor y devoción por María de Dios", agrega.

El documental tienes una hora y 20 minutos de duración y se rodó en Polonia, Estados Unidos y Francia. Cuenta con la participación de reconocidos sacerdotes y expertos en mariología como el P. Donald Calloway de la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

Fechas de estreno Inmaculada en Hispanoamérica

4 de diciembre en Cinemark de Colombia (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y Villavicencio).

6, 7 y del 11 al 14 de diciembre en Cinépolis de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá.

9 de diciembre en Movie Punta Carretas de Uruguay

Puedes pedir la película en tu ciudad, ingresando a https://inmaculadalapelicula.com/