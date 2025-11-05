La fecha del estreno en Colombia de la película Inmaculada ha sido cambiada al 4 de diciembre para acercar su lanzamiento a la celebración de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.

La Iglesia Católica celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En ese sentido, los distribuidores de la cinta informaron a ACI Prensa que se conversó con Cinemark Colombia para hacer el cambio y así los fieles vivieran el estreno en el marco de la celebración mariana.

“Por la Solemnidad del Inmaculado Corazón, se abrió el espacio para que se lanzara el 4 de diciembre”, explicaron desde Películas Católicas Latam. Inicialmente el estreno estaba previsto para el 6 de noviembre.

Inmaculada podrá verse en las salas de Cinemark de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pereira y Villavicencio.

Cambio de fecha del estreno de la película "Inmaculada" en Colombia. Crédito: Películas Católicas Latam.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La cinta ha sido dirigida por Michal Kondrat, director especializado en cine católico y fundador de la productora Kondrat Media. Además, ha dirigido las cintas Faustina: El Amor y la Misericordia, Purgatorio, Dos Coronas y El Profeta.

Inmaculada dura 80 minutos y cuenta con la participación de especialistas, entre ellos los Padres Marianos, que “analizan textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción”, se afirma en el sitio web de la película.

Los distribuidores aseguran que esta película despertará en las personas la “devoción ordenada, centrada en Cristo por medio de María”. Además, se usa un lenguaje actual sin perder profundidad y “facilita conversaciones posteriores en grupos, parroquias y movimientos”.

“Es un documental y película catequética centrada en los misterios y el rol de la Virgen María en la historia de la salvación. No es de ficción, sino una producción espiritual con alto contenido doctrinal y visual”, señalaron.

La película contiene escenas recreadas de la vida de la Virgen, testimonios y explicaciones de sacerdotes, teólogos y especialistas marianos, y una narración “que presenta a María como la Mujer del Génesis, del Evangelio y del Apocalipsis — la Inmaculada que pisa la cabeza de la serpiente”.

Entre los puntos doctrinales y bíblicos que desarrolla, está la explicación del dogma de la Inmaculada Concepción “a la luz de la Escritura y de la Tradición”, el papel de María como la “nueva Eva y Arca de la Nueva Alianza” y “el sentido espiritual del Fiat y de la co-participación de María en la Redención”.

También se desarrollan las apariciones marianas y la continuidad con la doctrina de la Iglesia y “el rol actual de María en la batalla espiritual contemporánea”.

“El tono es formativo, apologético y contemplativo, pensado para aumentar devoción mariana con fundamento doctrinal sólido”, aseguran.