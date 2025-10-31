La más reciente película de la directora española Alauda Ruiz de Azúa, Los Domingos, generó un revuelo cultural inusual. Galardonada con la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025, la cinta aborda un tema poco común en el cine: la vocación religiosa.

Ainara, una joven de 17 años, anuncia a su familia que siente el llamado de Dios a ser religiosa de clausura, lo que desata un conflicto interno y familiar.

Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante, dedicó un extenso comentario a la película en su canal de YouTube “En ti confío”, donde expresó su sorpresa y admiración ante lo que considera “un auténtico signo de los tiempos”.

“Fui al cine el domingo a la tarde; no acostumbro a ir con frecuencia, pero intento sacarle provecho cuando voy compartiéndolo con vosotros. La película ha llamado poderosamente la atención por el hecho de que una directora no creyente se meta en una historia sobre una vocación religiosa. Eso ya es impactante”, comentó el prelado.

Para Mons. Munilla, el contexto cultural en que se desarrolla la cinta —el País Vasco, una de las regiones más secularizadas de España— hace que la propuesta sea “todavía más sorprendente”. “¿Cómo es posible que el cine de hoy lleve a la pantalla un tema así y además lo haga de manera respetuosa? Eso es digno de destacar”, afirmó.

El obispo destacó el valor de la protagonista, Ainara, “que representa a tantas jóvenes de familias católicas poco practicantes, pero que descubren una fe personal y auténtica”. En su análisis, Mons. Munilla subrayó que la película “ayuda a entender que hay que ser valientes y libres para buscar el propio camino. En un mundo donde entrar a un monasterio de clausura es contracultural, Los Domingos presta un gran servicio al mostrarlo como una opción positiva”.

El prelado también elogió la seriedad de la directora al tratar el tema: “Tiene un gran mérito que una directora que no parte de una sensibilidad católica se haya documentado bien sobre la vida de la Iglesia. No hace el ridículo en ningún momento. Es una película muy bien preparada”.

Uno de los aspectos que más le impresionó, asegura, fue la capacidad de la película para ser apreciada por públicos de diferentes convicciones. “Es un milagro que una película así pueda ser vista y aplaudida por católicos y no creyentes. En el contexto actual de polarización, eso es un auténtico milagro”.

Mons. Munilla también destacó cómo Los Domingos desenmascara lo que llamó “la postura poco respetuosa de los ateísmos anticlericales, rabiosos y militantes”, personificados en la tía de Ainara. Según explicó, este personaje “representa el pensamiento único”.

“Esa tía anticlerical intenta arrancarle la vocación a su sobrina con estrategias sutiles, incluso manipulando a sus amigas para distraerla. Pero lo que la película muestra con acierto es que su problema de fondo no es ideológico, sino existencial: está frustrada, no ha sabido amar, y le revienta ver el amor puro que anida en el corazón de su sobrina”, reflexionó.

En contraste, el obispo alabó la representación de los sacerdotes y religiosas que acompañan a la joven. “Me impacta que la imagen del sacerdote director espiritual sea impecable. Dice algo que me encantó: ‘Me gusta llamarme acompañante espiritual. Soy como un guía turístico que ayuda a descubrir lo que Dios ha escrito en tu corazón’. Esa imagen es preciosa”, comentó.

Mons. Munilla concluyó su comentario con un mensaje directo: “A los jóvenes que vean esta película les diría: sigue esa luz que tienes dentro de ti. Responde con autenticidad a la llamada que Dios te hace”.

