La película Triumph over evil: Battle of the exorcists (El triunfo sobre el mal: La batalla de los exorcistas) llega a Estados Unidos el jueves 30 de octubre. La cinta, aprobada por una importante institución de la Iglesia Católica, se podrá ver en 700 salas de cines sólo ese día.

“¿Quién es el diablo y cómo actúa? ¿Cuáles son sus armas? ¿Cómo protegerse a uno mismo y a los seres queridos de los ataques demoníacos? ¿Qué es un exorcismo?”, son sólo algunas de las preguntas a las que responde este docudrama que cuenta con la aprobación de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), fundada en 1990 por el famoso exorcista de Roma, P. Gabriele Amorth, cuyo testimonio también aparece en la cinta.

“Los cineastas instan al público estadounidense a ver esta película y a verla juntos, haciendo hincapié en que la película no pretende causar miedo u horror, sino informar y armar contra el mal que persistentemente busca destruir a los hijos de Dios y causar estragos en el mundo”, señala una nota de Goya Producciones enviada a ACI Prensa.

Triumph over evil: Battle of the exorcists, distribuida por Fathom Entertainment y Goya Producciones, es el “primer documental autorizado que profundiza en los diversos aspectos de la posesión demoníaca y el exorcismo, al tiempo que muestra la escalada y la importancia, así como el papel de los sacerdotes católicos y de María, la Madre de Dios, en la batalla contra el mal”, precisa la nota.

La cinta original en italiano, que ya se ha visto en la misma Italia y Latinoamérica, con el título Libera Nos: El combate de los exorcistas, podrá verse en 79 cines en español, principalmente en California, Texas y Florida; aunque si grupos de hispanohablantes lo solicita, las demás salas de cines pueden ofrecerla en español también.

La cinta es una idea original del director de cine italiano Giovanni Ziberna y su esposa Valeria Baldan, directores y fundadores de Sine Sole Cinema, quienes se convirtieron a la fe católica después de años de ateísmo.

Ziberna pensó en esta película tras haber sido invitado a colaborar en el ministerio del exorcismo, siendo testigo de primera mano.

El docudrama incluye un contenido adicional en el que varios exorcistas ofrecen diversos recursos para que los fieles aprendan a protegerse de las asechanzas del demonio. Uno de ellos es el P. Robert-Joel Cruz, miembro de la AIE y sacerdote de la Diócesis de Houma-Thibodaux (Estados Unidos), quien recuerda que “el diablo es real. La posesión es real. Pero también lo es el poder de Cristo, el poder de la Iglesia y el poder de los sacramentos. Esta película no solo es informativa, sino también liberadora”.

Otros sacerdotes que aparecen en la cinta son el P. Chris Alar, MIC, superior provincial de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción en Estados Unidos y Argentina; Mons. Stephen Rossetti, autor de Diary of an American Exorcist (Diario de un exorcista estadounidense); Kathleen Beckman, cofundadora de la Fundación de Oración por los Sacerdotes y autora de A Family Guide to Spiritual Warfare (Guía familiar para la guerra espiritual).

Los boletos para ver la película, producida por Oscar Delgado, cofundador de Candelaria Productions Inc., ya están a la venta en el sitio web de Fathom Entertainment: https://www.fathomentertainment.com/releases/triumph-over-evil/

Más información en @TriumphOverEvilFilm y en https://www.eltriunfosobreelmal.com/