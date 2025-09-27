El exorcista y experto en liturgia, P. Francisco Torres, explicó el peligro de ponerles nombre a los ángeles, arcángeles o ángeles de la guarda, una práctica del New Age o Nueva Era y el tarot, a poco de celebrarse el 29 de septiembre la Fiesta de los Santos Arcángeles.

En entrevista con EWTN Noticias, el sacerdote de la diócesis española de Plasencia respondió a esta moda que se extiende cada vez más, especialmente en las redes sociales y en diversos libros de autoayuda vinculados a la Nueva Era, un tipo de espiritualidad que combina creencias esotéricas, orientales y pseudocientíficas, entre otros.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El P. Torres precisó primeramente que los ángeles, como personajes espirituales que acercan a la divinidad, se encuentran de algún modo “en todas las religiones, en todas las culturas”. Y, en ese sentido, también están en “la cultura y la literatura judía y cristiana”.

Entonces, ¿Cuál es el problema? El exorcista advierte que el problema está en que los ángeles que “aparecen en los libros apócrifos del Antiguo Testamento no son ángeles revelados por Dios, sino que surgen de la cultura popular”.

El peligro de poner nombre a los ángeles

“En la mayoría de los casos vienen luego a ser ángeles malos, ángeles que son demonios. Entonces, el problema está en que la Nueva Era ha cogido toda esa tradición de espíritus puros, de mensajeros de divinidades y les ha ido poniendo nombres”, alertó.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Al llamarlos ángeles, pues nos resultan simpáticos, nos resultan buenos, pero no es así. Nosotros, fuera de los nombres Miguel, Gabriel y Rafael, no conocemos más nombres revelados de los ángeles”, explicó el sacerdote español.

Por lo tanto, subrayó, “esa tendencia, esa cultura popular de poner nombres a los ángeles de la guarda, a los ángeles privados, o a descubrir ángeles nuevos que a veces están en el Tarot, o que a veces están sobre todo con esta técnica de llamador de ángeles, todo eso son cuestiones muy peligrosas”, advirtió el exorcista.

“Porque no se está invocando a los ángeles que Dios nos ha querido dar a conocer, sino que bajo esos nombres y esa apariencia de bondad, lo que se esconde son ángeles malos, que en lugar de acercarnos a Dios y servirnos como criaturas humanas que somos, nos van a ir separando de Dios y van a querer someternos y dominarnos a su voluntad”, resaltó.

Un consejo ante esta tendencia de la Nueva Era

En la entrevista con EWTN Noticias, el sacerdote aconsejó a separarse “de esas creencias, que vuelvan a la esencia de lo que la Escritura nos revela, de lo que la Iglesia nos ha enseñado y nos ha educado en la fe, que tengan devoción de verdad, una devoción seria, bonita, entrañable” hacia los santos arcángeles.

“Hacia Miguel, que aprendan a invocarle en las luchas contra el mal, que tengan devoción a San Rafael, que es medicina de Dios, que aprendan a invocarle en las peregrinaciones, en los caminos de la vida, en las dificultades, y que tengan una devoción sobre todo a San Gabriel, que fue el portador del mensaje de la salvación a la Virgen María”, alentó el P. Francisco Torres.