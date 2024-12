Como ya es tradición cada 8 de diciembre en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco presidió el homenaje a la Madre de Dios en la Plaza España en Roma.

Tras salir de la Casa Santa Marta, y según informa la Oficina de Prensa del Vaticano, el Santo Padre se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor, donde rezó ante la imagen de la Salus Populi Romani (Protectora del Pueblo Romano), el ícono ante el cual reza antes y después de sus viajes internacionales.

Al concluir se dirigió a la Plaza España para el acto de veneración a la Inmaculada, adonde llegó alrededor de las 15:45 (horca local) y donde había ya una gran cantidad de personas presentes, como el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; y el nuevo Cardenal Baldassare Reina, Vicario General de la Diócesis de Roma.

Ya en presencia del Papa Francisco, el coro y los presentes entonaron las letanías a la Virgen María.

El Papa Francisco en la veneración a la Inmaculada en la Plaza España. Crédito: Daniel Ibáñez / EWTN News.

.A continuación, el Santo Padre rezó la siguiente oración:

Madre, Madre Inmaculada,

hoy es tu fiesta y nosotros nos reunimos en torno a ti.

Las flores que te ofrecemos quieren expresar

nuestro amor y nuestra gratitud;

pero tú ves y agradeces, sobre todo, esas flores escondidas

que son las oraciones, los suspiros, también las lágrimas,

especialmente las lágrimas de los pequeños y los pobres.

Míralas Madre.

Madre nuestra, Roma se prepara para un nuevo Jubileo

que será un mensaje de esperanza para la humanidad

probada por las crisis y la guerra.

Por esto hay obras en todas partes de la ciudad:

esto –tú lo sabes– provoca no pocos disgustos,

y eso es signo de que Roma está viva,

se renueva y busca adaptarse a las exigencias,

para ser más acogedora y más funcional.

Pero tu mirada de Madre ve otras cosas.

Y me parece escuchar tu voz

que con sabiduría nos dice: “Hijos míos,

están bien estas obras, pero estén atentos,

¡no se olviden de las obras del alma!

El verdadero Jubileo está dentro;

dentro de sus corazones,

dentro de las relaciones familiares y sociales.

Está dentro de quien necesita trabajar para preparar

el camino al Señor que viene”.



Es una buena oportunidad para hacer una buena confusión

y pedir perdón por todos los pecados.

Dios perdona todo, perdona siempre, siempre.

¡Madre Inmaculada te agradecemos!

Esta recomendación tuya nos hace bien,

la necesitamos tanto porque, sin quererlo,

nos arriesgamos a ser presas totalmente

de la organización, de las cosas por hacer,

y entonces, la gracia del Año Santo,

que es tiempo de renacimiento espiritual,

de perdón y de liberación social,

esta gracia jubilar puede no darse, puede ser sofocada.

Aquí el alcalde prepara todas estas cosas

para que estas cosas salgan bien.

Rezamos por el alcalde, por este trabajo.

Seguramente estuviste presente en la sinagoga de Nazaret

aquel día en que Jesús por primera vez

predicó a la gente de su país.

Leyó aquel pasaje del profeta Isaías:

“El Espíritu del Señor está sobre mí,

Por esto me ha consagrado con la unción

Y me ha enviado a llevar a los pobres el anuncio alegre,

a proclamar a los presos la liberación

y a los ciegos la vista,

a devolverle la libertad a los oprimidos

a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4,18-19).

Luego se sentó y dijo: “Hoy se ha cumplido

esta Escritura que han escuchado” (v. 21).

Tú Madre estabas allí, en medio de la gente asombrada,

estabas orgullosa de Él, de tu Hijo,

y al mismo tiempo presagiabas el drama

de la cerrazón y la envidia, que genera violencia.

Este drama tú lo has atravesado

y siempre lo atravieses, con tu corazón inmaculado

colmado del amor del Corazón de Cristo.

Madre, libéranos de la envidia.

Que seamos hermanos todos,

que nos queramos, nada de envidia,

es un vicio malo que arruina por dentro.

Y también hoy, María, nos repites: “¡Escúchenlo!

Escúchenlo y hagan lo que Él os diga” (cfr Jn 2,5).

¡Gracias Madre, gracias Madre Santa!

¡Gracias porque todavía,

en este tiempo pobre de esperanza,

nos das a Jesús, nuestra Esperanza!

¡Gracias Madre!

El Papa Francisco y la Crucifixión Blanca de Chagall

La Oficina de Prensa del Vaticano informó luego que tras el acto de veneración y la oración dirigida a la Inmaculada en la Plaza España, el Papa llegó esta tarde al Palacio Cipolla, en la Vía del Corso, donde se detuvo a visitar "la Crucifixión Blanca, obra de [Marc] Chagall particularmente querida por el Papa Francisco".

El Papa Francisco observa la Crucifixión Blanca de Marc Chagall. Crédito: Vatican Media.

"La obra del artista bielorruso, que llega por primera vez a Italia, excepcionalmente para celebrar el Año Santo ordinario, se podrá visitar hasta el 27 de enero de 2025. La entrada será gratuita y abierta al público todos los días, de las 10:00 a las 20:00", indica el sitio web del Jubileo 2025.

