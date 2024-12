El Papa Francisco ha creado 21 nuevos cardenales de la Iglesia Católica este sábado 7 de diciembre, en un consistorio realizado en el Vaticano. Te contamos en esta nota lo que debes saber sobre cada uno de ellos.

1. Cardenal Angelo Acerbi

Con 99 años es el cardenal más anciano del Colegio de Cardenales. Habiendo servido como obispo en la Iglesia Católica durante 50 años, Acerbi cuenta además con 40 años de experiencia en el cuerpo diplomático de la Santa Sede.

Cardenal Angelo Acerbi. Crédito: ames Bradley vía Flickr CC BY 2.0

Entre 1974 y 2001, fue nuncio en Nueva Zelanda, Colombia, Hungría, Moldavia y los Países Bajos. Desde 2001 hasta 2015, Acerbi fue prelado de la Soberana Orden Militar de Malta. Al tener más de 80 años, no es cardenal elector para un cónclave papal.

Su lema episcopal es Quodcumque dixerit facite (Haced lo que Él os diga). Recibió la diaconía de Ss. Angeli Custodi a Città Giardino.

2. Cardenal Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima y Primado del Perú

Nació en Lima en 1950. En 1984 recibió la ordenación sacerdotal. Tiene 74 años. Es coordinador de uno de los 15 grupos de estudio, formados a pedido del Papa Francisco, para profundizar en temas como el diaconado femenino, el ministerio de los obispos y la formación sinodal de los futuros sacerdotes.

Foto oficial del Cardenal Carlos Castillo. Crédito: Uriel jesusfb (CC BY-SA 4.0)

En enero de 2020 aseguró que “nadie se convierte con el Sagrario”. Desde 1987, fue profesor de Teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), de la que es gran canciller. Es Arzobispo de Lima desde 2019 y miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida desde 2022.

Su lema episcopal es A Ti Te Digo: Levántate. Recibió el título de S. Maria delle Grazie a Casal Boccone.

3. Cardenal Vicente Bokalic Iglic, Arzobispo de Santiago del Estero y Primado de Argentina

Nació en Buenos Aires en 1952. Fue ordenado sacerdote vicentino en 1978.

Cardenal Vicente Bokalic. Crédito: CEA

Este prelado tiene 72 años. En 2010 fue designado Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Lo consagró el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, luego Papa Francisco.

El Papa Francisco lo nombró obispo de Santiago del Estero a finales de 2013. Con el traslado de la diócesis primada de Buenos Aires a Santiago del Estero, es arzobispo desde septiembre de 2024. Su lema episcopal es: Me envió a evangelizar a los pobres. Recibió el título de S. Maria Maddalena in Campo Marzio.

4. Cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera OFM, Arzobispo de Guayaquil (Ecuador)

Nació en 1955 en Azogues. En 1983 fue ordenado sacerdote franciscano. Fue presidente delegado del Sínodo de la Sinodalidad, cuya segunda fase se realiza en octubre en el Vaticano.

Cardenal Luis Cabrera. Crédito: Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Es un firme defensor de la vida y la familia. Ha promovido distintas iniciativas al respecto, como un pabellón especial para sepultar a bebés que no llegaron a nacer; y la peregrinación de la Campana La voz de los no nacidos, bendecida por el Papa en 2022

Ha sido Arzobispo de Cuenca y, desde 2015, Arzobispo de Guayaquil.

Su lema episcopal es Verbum Domini Nuntiantes (Proclamar la Palabra del Señor). Recibió el título de Sacra Famiglia di Nazareth a Centocelle.

5. Cardenal Fernando Natalio Chomalí Garib, Arzobispo de Santiago de Chile

Nació en 1957 en Santiago de Chile. Fue ordenado sacerdote en 1991. Tiene 67 años. Tiene una licenciatura de Teología Moral por la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y un doctorado en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma.

Cardenal Fernando Chomali. Crédito: Arzobispado de Concepción.

En 1998 obtuvo el máster en Bioética por el Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

Fue Obispo Auxiliar de Santiago de Chile, luego Arzobispo de Concepción y es Arzobispo de Santiago desde fines de 2023. Desde 2021 es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile.

Es un firme defensor del derecho a la vida y la protección de la familia, así como de la promoción de los padres como los primeros educadores de los hijos.

Su lema episcopal es . Recibió el título de S. Mauro Abate.

6. Cardenal Tarcisio Isao Kikuchi SVD, Arzobispo de Tokio (Japón).

Tiene 65 años. Fue ordenado sacerdote en 1986. Fu el primer sacerdote japonés en servir como misionero en Ghana, África.

Es presidente de Cáritas Internationalis. Ingresó a la Sociedad del Verbo Divino (SVD), una orden misionera fundada en 1875 para evangelizar China, como seminarista menor.

En entrevista con CNA, agencia en inglés de EWTN News, dijo haber sido inspirado cuando era joven por la historia del Cardenal Thomas Tien Ken-sin, el primer cardenal de China, quien también era miembro de su instituto religioso.

Su lema episcopal es Varietate unitas (Unidad en la diversidad). Recibió el título de S. Giovanni Leonardi.

7. Cardenal Pablo Virgilio Siongco David, Obispo de Kalookan (Filipinas)

El obispo nacido en 1959 es presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas. Tiene un doctorado summa cum laude en Sagrada Teología en la KU Leuven de Bélgica.

Se formó también en la Escuela Bíblica y Arqueología Francesa de Jerusalén y es considerado uno de los principales expertos en Biblia del país. Fue ordenado sacerdote en 1983.

Ha sido Obispo Auxiliar de San Fernando y desde octubre de 2015 es Obispo de Kalookan.

Su lema episcopal es Kenosis (despojarse o vaciarse de uno mismo). Recibió el título de Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo.

8. Cardenal Ladislav Nemet SVD, Arzobispo de Belgrado (Serbia)

El primer cardenal de Serbia nació en 1956 en Odžaci, Serbia, cuando aún era parte de Yugoslavia. Fue ordenado sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino en 1983.

Obtuvo el doctorado en teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Después de trabajar como misionero en Filipinas se trasladó a Austria en 1994.

Fue provincial de la Provincia húngara de los Verbitas entre 2004 y 2007. En julio de 2006 fue nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal Católica Húngara.

Fue obispo en Hungría y ahora es vicepresidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE).

Su lema episcopal es Benedicte, Omnia Opera Domini, Domino (Bendecid al Señor todas las obras del Señor). Recibió el título de S. Maria Stella Maris.

9. Cardenal Jaime Spengler OFM, Arzobispo de Porto Alegre (Brasil)

Nació en 1960 en Gaspar, estado de Santa Catarina (Brasil). Ingresó a la Orden de los Frailes Menores (OFM) en 1982 y fue ordenado sacerdote en 1990.

Este prelado franciscano tiene 64 años. Es presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en ambos casos hasta 2027.

Cuando el Vaticano publicó la declaración Fiducia supplicans que permite la bendición de parejas homosexuales, dijo que “la moral es importante” pero “en algunos ambientes religiosos” católicos, se está “sufriendo las consecuencias de un moralismo exacerbado”.

Su lema episcopal es In Cruce Gloriari (Gloria en la Cruz). Recibió el título de S. Gregorio Magno alla Magliana Nuova.

10. Cardenal Ignace Bessi Dogbo, Arzobispo de Abidjan (Costa de Marfil)

Nació en 1961 en Niangon-Adjamé, en el distrito de Abiyán. Fue ordenado sacerdote en 1987. Estudió en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y se licenció en exégesis.

En 2004 fue nombrado Obispo de Katiola.

En octubre de 2015, participó en el Sínodo de los Obispos en el Vaticano. Entre 2017 y junio de 2023 fue presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Costa de Marfil.

El 20 de mayo de 2024, Francisco lo nombró Arzobispo de Abiyán.

Su lema episcopal es Omnibus Omnia (Todo para todos). Recibió el título de Ss. Mario e Compagni Martiri.

11. Cardenal Jean-Paul Vesco OP, Arzobispo de Argel (Argelia)

Arzobispo de Argel desde 2021. Nació en Lyon (Francia) en 1962. Era abogado antes de ser ordenado sacerdote dominico en 2001.

Según Vatican News, está en Argelia desde 2002, primero estuvo en el convento dominico de Tlemcen, en la diócesis de Orán, y después fue vicario general en 2005. Elegido Prior Provincial de los Dominicos de Francia, regresó a Francia en 2010.

Fue nombrado obispo de Orán en 2012. El 8 de diciembre de 2018 acogió en su diócesis la beatificación de 19 mártires de Argelia, entre ellos monseñor Pierre Claverie, antiguo obispo de Orán asesinado en 1996, y los monjes de Tibhirine.

Su lema episcopal es Je veux vivre et donner envie de vivre (Quiero vivir y darle a otros ganas de vivir). Recibió el título de S. Cuore di Gesù agonizzante a Vitinia.

12. Cardenal Dominique Joseph Mathieu OFM Conv., Arzobispo de Teherán Ispahan (Irán).

Dominique Joseph Mathieu es un franciscano conventual de 61 años, nacido en Bélgica en 1963. Fue ordenado sacerdote en 1989. Es el primer cardenal con sede episcopal en suelo iraní, según señala la agencia vaticana Fides.

Ha desempeñado diversos cargos en su congregación, como vicario y ministro provincial de la provincia belga de los Frailes Menores Conventuales, siendo delegado general cuando las provincias de Bélgica y Francia se fusionaron.

Los cristianos en Irán son “levadura de la sociedad”, señaló el nuevo cardenal en entrevista con EWTN News.

Su lema episcopal es Deus meus in Te confido (Dios mío, en Ti confío). Recibió el título de S. Giovanna Antida Thouret.

13. Cardenal Roberto Repole, Arzobispo de Turín (Italia)

Editor de la serie La Teología del Papa Francisco, es un teólogo y expresidente de la Asociación Teológica Italiana, formado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Cardenal Roberto Repole en su ordenación episcopal. Crédito: Diocesi di Torino, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

Este prelado de 57 años participó en las dos sesiones del Sínodo de la Sinodalidad que se llevaron a cabo en el Vaticano en 2023 y 2024.

También participó en los foros teológico-pastorales de 2024, organizados por el Sínodo de los Obispos, para profundizar en el estudio y la reflexión sobre la acción misionera de la Iglesia.

Su lema episcopal es Christus tradidit seipsum pro me (Cristo se entregó a sí mismo por mí). Recibió el título de Gesù Divino Maestro alla Pineta Sacchetti

14. Cardenal Baldassare Reina, Vicario general de la Diócesis de Roma

Es el más joven de los italianos que hoy han sido creados cardenales.

Cardenal Baldassare Reina, el segundo de la izquierda. Crédito: Daniel Ibañez/EWTN News

En 2024, además de ser elegido para el Colegio Cardenalicio, este prelado de 54 años fue nombrado por el Papa Francisco como vicario general de la Diócesis de Roma, arcipreste de la Basílica de San Juan de Letrán, obispo titular de Acque de Mauritania, administrador apostólico de Ostia y gran canciller de la Pontificia Universidad Lateranense.

Su lema episcopal es Caritas patiens est (La caridad es paciente). Recibió el título de S. Maria Assunta e S. Giuseppe a Primavalle.

15. Cardenal Frank (Francis) Leo, Arzobispo de Toronto (Canadá)

Hijo de inmigrantes italianos, nació en Montreal en 1971. Fue ordenado sacerdote en 1996. Estuvo en el Servicio Diplomático del Vaticano entre 2006 y 2012.

Cardenal Frank (Francis) Leo. Crédito: Arquidiócesis de Toronto.

En 2015, Francis Leo fue nombrado Secretario General de la Conferencia Episcopal de Canadá. En 2022 fue nombrado Obispo Auxiliar de Montreal y Arzobispo de Toronto en 2023.

Tiene un doctorado en Teología Sistemática (Universidad de Dayton/IMRI) con especialización en Mariología, una licenciatura en Filosofía, un Diploma en Estudios Clásicos (Universidad de Montreal) y un Certificado de Posgrado en Dirección Espiritual (Instituto Aquinas de Teología).

Su lema episcopal es Quodcumque dixerit facite (Haced lo que Él os diga). Recibió el título de S. Maria della Salute a Primavalle.

16. Cardenal Rolandas Makrickas, Arcipreste Coadjutor de la Basílica Papal de Santa María la Mayor

Nació en Lituania en 1972. Tiene 54 años. Trabajó en el servicio diplomático del Vaticano entre 2006 y 2021, cuando se le encomendó la responsabilidad de reorganizar la administración de la basílica. Se le otorgó el título personal de arzobispo en 2023.

Estudió en la Pontificia Academia Eclesiástica entre 2003 y 2006

En agosto de 2019 se incorporó a la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado como jefe de administración, siendo el primer no italiano en ocupar ese cargo.

Su lema episcopal es Deus fidelis manet (Dios permanece fiel). Recibió la diaconía de S. Eustachio.

17. Cardenal Mykola Bychok CSR, Obispo de la Eparquía de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne (Australia) de los Ucranianos

Mykola Bychok nació en 1980 en Ternopil (Ucrania). Fue ordenado sacerdote en 2005. Es el cardenal más joven del mundo con 44 años.

En 2020 fue nombrado Obispo Eparquial de la Eparquía Católica Ucraniana de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne.

El 7 de junio de 2020, fiesta de Pentecostés según el calendario juliano, fue consagrado obispo por Su Beatitud el Patriarca Sviatoslav Shevchuk en la Catedral de San Jorge, Lviv.

Su lema episcopal es Пресвятая Богородице, спаси нас (Santísima Madre de Dios, sálvanos). Recibió el título de S. Sofia a Via Boccea.

18. Cardenal Timothy Peter Joseph Radcliffe OP, teólogo

Nació en 1945. Tiene 79 años. Sacerdote católico inglés que sirvió como Maestro de la Orden de Predicadores de 1992 a 2001. Fue ordenado sacerdote en 1971.

Después de servir durante varios años en el consejo asesor del Instituto Las Casas, que "promueve la reflexión crítica sobre cuestiones de dignidad humana a la luz de la enseñanza social y la teología católica", se convirtió en director del Instituto en 2014.

En 2015 fue nombrado consultor del Consejo Pontificio Justicia y Paz.

Durante el Sínodo de la Sinodalidad en 2023 y 2024 en el Vaticano fue el encargado de las meditaciones para los participantes.

No es obispo por lo que no tiene lema episcopal. Recibió la diaconía de SS. Nomi di Gesù e Maria in via Lata.

19. Cardenal Fabio Baggio, CS

Es el único de los cinco nuevos cardenales italianos que pertenece a una congregación religiosa. Será nombrado arzobispo titular de Arusi.

Cardenal Fabio Baggio saluda al Papa Francisco. Crédito: Vatican Pool/Getty Images

Sacerdote de los Misioneros de San Carlos (también conocidos como los Scalabrinianos), trabaja desde 2017 en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Tras el nombramiento del cardenal canadiense jesuita Michael Czerny como prefecto del dicasterio en 2022, Baggio fue promovido a subsecretario del mismo. Entre 2017 y 2022, Baggio encabezó la sección de Migrantes y Refugiados del dicasterio en el Vaticano.

Aún no es obispo por lo que no tiene lema episcopal. Recibió la diaconía de S. Filippo Neri in Eurosia.

20. Cardenal George Jacob Koovakad, Arzobispo siro-malabar de la India

Nació en Chethipuzha (India) en 1973. Tiene 51 años y es uno de los purpurados más jóvenes del Colegio Cardenalicio.

Fue ordenado sacerdote en 2004, incardinándose en la Archieparquía de Changanacherry. Tras titularse en Derecho Canónico, ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2006.

Trabajó en las nunciaturas de Argelia, Corea, Irán y Costa Rica. Desde el 10 de julio de 2020 trabaja en la Secretaría de Estado, en la sección de Asuntos Generales. En 2021 el Papa Francisco le encargó la organización de los viajes papales.

Fue consagrado arzobispo a finales de noviembre en la India. Su lema episcopal es Fragantiam Christi caritatis effundere (Para difundir la fragancia del amor de Cristo). Recibió la diaconía de S. Antonio di Padova a Circonvallazione Appia.

21. Cardenal Domenico Battaglia, Arzobispo de Nápoles

Conocido por su amor a los pobres, dirigió un centro de rehabilitación para personas con adicciones en Catanzaro, Calabria, durante más de 20 años de su ministerio sacerdotal.

Cardenal Domenico Battaglia. Crédito: Vincenzo Amoruso vía Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Nombrado arzobispo de Nápoles en 2022, Battaglia —también conocido como “Don Mimmo”— había servido previamente como obispo de Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, en la región suroccidental de Campania, entre 2016 y 2020.

Fue incluido en la lista de cardenales creados hoy tras el pedido del obispo indonesio Paskalis Bruno Syukur para no ser creado cardenal.

Su lema episcopal es Confide surge vocat Te (Ánimo, levántate, Él te llama). Recibió el título de S. Marco in Agro Laurentino.