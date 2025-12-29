Tras las celebraciones de Navidad, se disfrutan algunos días de descanso en algunos paises de América Latina y España. Para el P. Sergio Guzmán, sacerdote jesuita mexicano, este tiempo libre representa una oportunidad para detenerse, reflexionar y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

En entrevista con ACI Prensa, el sacerdote propuso aprovechar estos días para ver cine que no solo entretenga, sino que ayude a profundizar en valores humanos y cristianos, como la misericordia, la esperanza, el perdón y la vida en comunidad. Con ese objetivo, compartió una selección de seis películas que invitan a la reflexión personal y colectiva.

Toy Story 4

Toy Story 4, dirigida por Josh Cooley es la cuarta entrega de la popular serie de los juguetes que tienen aventuras.

A la luz del Evangelio, el sacerdote anima a releer “esta historia de juguetes que sueñan, que quieren ser amados y rescatados”, así como la de una niña que, aun teniendo muchos juguetes, “quiere para sí y salvar a un juguete hecho con una cuchara-tenedor desechable”.

Tiene una clasificación para todo el público y está disponible en la plataforma Disney+.

Madre Teresa. En el nombre de los pobres de Dios

Madre Teresa, dirigida por Kevin Connor, es un drama biográfico que retrata la vida y misión de Santa Teresa de Calcuta, desde sus años como religiosa hasta la consolidación de su obra al servicio de los más pobres entre los pobres.

Para el P. Sergio Guzmán, esta película permite profundizar en el “corazón y el camino de una incansable religiosa que salió de su convento para buscar, atender y servir a los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos en Calcuta y luego en todo el mundo”.

Ver la película —señala el sacerdote— invita a recordar las palabras del Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus, con la que convocó al Jubileo Extraordinario de la Misericordia:

“La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia ‘vive un deseo inagotable de brindar misericordia’. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia”.

Es una película recomendada para adolescentes y adultos por su contenido dramático; sin escenas explícitas la cual puede verse en algunos países de latinoamérica por Prime Video.

Tocando el viento

Tocando el viento (Brassed Off) es una película de 1996 del director Mark Herman. En esta se relata la historia de un grupo de mineros británicos que, tras el cierre de las minas durante el gobierno de Margaret Thatcher, enfrentan el desempleo y una profunda crisis económica.

“Con esfuerzos, organización, solidaridad y creatividad [los protagonistas] hacen frente a la crisis económica y social”, indico el sacerdote.

Pensando en la vida comunitaria y los conflictos sociales, el P. Guzmán sugirió ver este film que celebra “un espíritu de resistencia y de lucha por la dignidad humana”, y permite descubrir “la importancia del trabajo en equipo, la colaboración con otros y la esperanza”.

Es recomendada para adolescentes y adultos por su lenguaje y temas sociales. Puede encontrarse para renta o compra digital en Apple TV y, según la región, en Prime Video, Filmin o Movistar Plus+ en España.

Invictus

Invictus es una película del famoso director de Clint Eastwood, que retrata el liderazgo de Nelson Mandela tras asumir la presidencia de Sudáfrica en 1994. A través del rugby, Mandela impulsa un proceso de reconciliación nacional entre una sociedad marcada por el apartheid.

“En esta película —afirmó el P. Guzmán— se descubren valores humanos y cristianos como el perdón, la reconciliación, la solidaridad y el trabajo por la paz”.

Maneja temas o lenguaje que pueden no ser adecuados para niños pequeños. En Latinoamérica se puede ver principalmente a través de HBO Max.

Cambio de planes

Maktub, como se nombró en España o Cambio de planes para varios países de latinoamérica, es una película española del director Paco Arango que cuenta la historia de Manolo, un hombre de 40 años con una vida familiar fracturada, que conoce a Antonio, un adolescente con cáncer terminal.

Según el sacerdote, esta película insta a “reflexionar, vivir y testimoniar el perdón y el misterio de la misericordia”, ya que según reseña el sacerdote, Antonio a pesar de su enfermedad, “transmite una profunda alegría y deseo de vivir, generando una red de misericordia, perdón y generosidad entre quienes lo rodean”.

Al ver la película, el sacerdote pide recodar las palabras del Papa Francisco en Misericordiae Vultus: “Jesús pide también perdonar y dar… ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de Dios” (n. 14).

Está hecha para adolescentes y adultos, con temas familiares y emotivos sin contenido explícito, que puede verse en renta por Google Play o Prime Video.

Amigos

Amigos (Intouchables), una película de Eric Toledano y Olivier Nakache, de 2011. La película narra la historia de dos hombres muy distintos: uno, millonario y tetrapléjico; otro, un inmigrante que acaba de salir de la cárcel.

“Poco a poco, con humor, coraje y sin chantajes, irán rompiendo barreras y superando limitaciones para tener una mejor calidad de vida y descubrir lo que significa ser amigos”, indicó el P. Guzmán.

Esta cinta, dijo, ayuda a reflexionar “sobre la compasión y la verdadera amistad a través del contraste, la complementariedad y la apertura al otro”, recordando las palabras del Eclesiástico:

“Un amigo fiel es apoyo, el que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, es incalculable su valor. Un amigo fiel es medicina para la vida” (Eclo 6, 14-16).

Puede verse en Amazon Prime Video y también está disponible para renta o compra digital en plataformas como Apple TV.