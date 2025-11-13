Este viernes 14 de noviembre llega a los cines de México y Perú la película Sólo Javier, la cual retrata la vida de conversión de Javier Sartorius Milans del Bosch, un joven español que dejó atrás el éxito deportivo y las comodidades del mundo para seguir un camino de fe.

Durante su juventud Sartorius se volcó a una vida social y a desarrollarse como tenista, faceta en la que llegó a ser un triunfador. Sin embargo, comenzó a experimentar una necesidad de espiritualidad.

Esa inquietud lo llevó hasta Perú, donde, en contacto con comunidades que vivían en pobreza, recuperó la fe que creía haber perdido durante años. Posteriormente, ingresó al seminario para formarse como sacerdote, pero decidió abandonarlo para vivir entre las personas sintecho en las calles de Barcelona. Finalmente, se estableció en el Santuario de Lord, en los Pirineos, donde encontró su verdadera vocación.

Sus planes de ordenarse sacerdote se vieron interrumpidos por una enfermedad que acabó con su vida en 2006.

La historia de Sartorius conmovió al director catalán Josepmaria Anglès, quien en entrevista con ACI Prensa lo describió como “un San Agustín de nuestros días”. Según Anglès, era “un joven que lo probó todo y que, insatisfecho con lo que le ofrecía el mundo, buscó radicalmente el sentido de su vida”.

Explicó el director que “plasmar toda su evolución espiritual de un modo tangible” fue un gran reto para él, lo que consiguió a través de cartas, diarios y citas de santos y filósofos.

Para Anglès, la película logra “acariciar ese viaje espiritual con una finura que una realización convencional de tipo televisivo no hubiera podido transmitir igual de bien”, gracias a la ayuda de Joan Girbau Xalabarder, director de fotografía y la música de Luis Mir Filizzola.

Más allá de dar a conocer la biografía, el cineasta asegura que busca provocar con “urgencia” la necesidad de “no conformarse con una vida cómoda. De tener el valor de escuchar las inquietudes y preguntas del corazón, y moverse en consecuencia”.

“Merece la pena vivir una vida cerca de Dios, que es Amor, y no dejar de buscarle por aquellos caminos que Él, con su infinita creatividad, vaya sugiriendo a cada uno en particular”, señaló.

El filme incluye también testimonios de quienes conocieron a Sartorius. Jordi Bosch Codina, amigo suyo y actual presidente de la Asociación Javier Sartorius, dijo a ACI Prensa que ver la historia en la gran pantalla “fue profundamente conmovedor”.

“La pantalla grande no amplía sólo la imagen, amplía también la mirada y el corazón con que uno contempla”, expresó Bosch, quien considera que la cinta refleja fielmente “su vida, a su búsqueda, a su modo de tratar a las personas, y también a su relación con Dios”.

En especial, Bosch señaló que para los jóvenes puede ser un gran ejemplo, ya que Javier no es la imagen del “héroe perfecto ni un personaje idealizado. Es un chico de nuestro tiempo, con inquietudes, heridas, preguntas y sed de sentido”.

En Costa Rica, El Salvador, Panamá y Guatemala, la película será estrenada el 20 de noviembre.