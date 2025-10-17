Este 16 de octubre llegó a varios países de América Latina Jesús, luz del mundo, una película animada que ha generado gran expectativa por ser una producción creada con el equipo detrás de icónicos clásicos de Disney como La Bella y la Bestia, Mulán, o El Rey León.

La historia se narra a través de los ojos del apóstol Juan y recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús. La trama comienza cuando un joven llamado Juan busca ayuda para pagar los impuestos de su familia y se encuentra con un hombre que cambiará su vida: Jesús. Junto con otros discípulos como Pedro y Santiago, Juan vivirá una aventura que marcará la historia para siempre.

De acuerdo a una nota de prensa enviada a ACI Prensa, para Sebastián Caicedo, que le da la voz a Pedro, estar en la película fue “un honor y un placer que va más allá de la actuación es ser parte de un legado cargado de fe y esperanza, donde estoy seguro tocará millones de corazones para conocer el amor de Jesús”. Caicedo es reconocido por series como El Señor de los cielos y El Chema.

Fotograma de la película. Crédito: Jesús, luz del mundo.

La cinta está dirigida por los reconocidos animadores Tom Bancroft (La Bella y la Bestia, El Rey León) y John J. Schafer (Superlibro), cuenta con la dirección de animación de Tony Bancroft (Mulán, Mary Poppins Returns) y ha sido producida por Salvation Poem Project.

“Ha sido una tremenda bendición ser parte de contar la historia de Jesús a través de la mirada de uno de sus discípulos”, comentó Tom Bancroft. “Usar animación 2D para transmitir esta narrativa promete evocar nostalgia y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia fresca y emocionante”.

La cinta ya se puede ver en Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. A Chile llegará el 30 de octubre, mientras que en Brasil y Uruguay se estrenará el 11 de diciembre. Por ahora, Venezuela y Argentina están en espera.

Fotograma de la película. Crédito: Jesús, luz del mundo

Brennan McPherson, productor de la película, declaró en una entrevista a CNA —agencia en inglés de EWTN News, empresa de la que hace parte ACI Prensa— que con este film se busca “mostrar cómo el Evangelio cambió la vida de un muchacho y cómo puede seguir cambiando nuestras vidas hoy”.

Asimismo, aseguró que para los cineastas, quienes también crean otros medios basados ​​en la fe, proyectos como este son un “acto de adoración”.

“Somos aficionados a la animación y queríamos hacer una hermosa película animada que honrara a Dios, que contara la verdad sobre el Evangelio y que pudiera usarse como herramienta para compartir nuestra fe con la gente de una manera que no fuera amenazante y que no solo fuera convincente, sino genuina y respetuosa con el público”, dijo McPherson.