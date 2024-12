Ver el especial televisivo “La Navidad de Charlie Brown” se ha convertido en una tradición para innumerables personas desde su primera emisión en 1965. No obstante, lo que destaca para muchos en este encantador episodio es la inclusión de un pasaje del Evangelio de San Lucas.

Unos años atrás, The Washington Post publicó una retrospectiva de este primer especial de televisión basado en la tira cómica Peanuts, protagonizada por Charlie Brown y sus amigos, entre ellos su perro Snoopy, nacidos de la mente creativa del historietista Charles M. Schulz.

En la década de 1960, Schulz insistió en que el propósito central de "La Navidad de Charlie Brown" tenía que ser transmitir el verdadero significado de la fiesta: el nacimiento de Jesús. Si no se hacía de esta forma, él se preguntaba: "¿Por qué molestarse en hacerlo?".

El productor ejecutivo del especial, Lee Mendelson, no se opuso a que uno de los personajes de la historia, Linus, recite unos versículos del segundo capítulo del Evangelio de Lucas, en el que se narra cómo un ángel les anuncia a los pastorcitos el nacimiento de Jesús.

Linus cita la Biblia dirigiéndose a Charlie Brown, quien en un punto del capítulo duda sobre el verdadero significado de la Navidad.

El pasaje fue el siguiente: "Y allí estaban todos los pastores en el campo, observando el cielo de la noche, y de pronto el ángel del Señor vino a ellos, y la gracia del Señor los cubrió. Ellos se asustaron mucho, y el ángel les dijo: 'No teman, porque este es el momento que traerá mucho gozo a todo el mundo'".

"'Este día ha nacido un Salvador para todos ustedes en la ciudad de David, Nuestro Señor Jesucristo. Y esta estrella será una señal. Deberán seguirla hasta encontrar el pesebre en donde está el niño. Y de pronto, junto al ángel apareció una multitud de huestes celestiales (N.d.R.: doblado al español como 'el espíritu santo') rezando a Dios y diciendo: 'gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad'".

"De eso se trata la Navidad, Charlie Brown", subrayó Linus.

Mendelson, recordando este momento, aseguró que la lectura de Linus se convirtió en "los dos minutos más mágicos de toda la animación televisiva".

Sin embargo, no fue fácil incluir un pasaje en el especial de Navidad, ya que hubo temor de que "arruinara a Charlie Brown" en el futuro, dado que las televisoras no permitían los mensajes religiosos.

Según The Washington Post , a los ejecutivos de la cadena CBS no les gustó el especial de Navidad y "no lo entendieron".

"Dijeron: 'Este probablemente será el último [especial de 'Peanuts']. Pero lo tenemos programado para la próxima semana, así que tenemos que transmitirlo'", indica el Post.

Como CBS se había comprometido con Coca Cola, principal patrocinador que nunca se resistió a la idea de incluir pasajes del Nuevo Testamento, el especial se transmitió según lo programado el 9 de diciembre de 1965.

La Navidad de Charlie Brown atrajo a 15,4 millones de espectadores, colocándolo como el segundo programa televisivo más visto de ese año, sólo detrás de "Bonanza", indicó USA Today .

Unos meses más tarde, a Charles Schulz y Lee Mendelson los premiaron con un Emmy en la categoría "Programa Infantil Sobresaliente".

El especial de Navidad se convirtió en un clásico en los Estados Unidos. Se transmitió en televisión abierta durante la Navidad por 56 años, antes de estar disponible exclusivamente en el servicio de transmisión Apple TV+.

Este artículo se publicó originalmente el 27 de diciembre de 2022. Ha sido actualizado para su republicación.