Películas sobre los santos Tomás Moro, Teresa, Juan Pablo II, Giuseppe Moscati y Maximiliano Kolbe muestran la virtud heroica de nuestros amigos los santos. Míralas y déjate inspirar.

El testimonio de Santo Tomás Moro es sumamente inspirador: el valor de sus convicciones es magistralmente llevado a la pantalla por Paul Scofield en una película que ha recibido elogios del Vaticano.

El Papa León XIV lo presentó como modelo cívico y espiritual en un discurso durante el Jubileo de los Gobernantes el año pasado.

“San Juan Pablo II, con motivo del Jubileo del 2000, señaló a los políticos a San Tomás Moro como testimonio a quien mirar e intercesor bajo cuya protección poner su compromiso. En efecto, Sir Thomas Moro fue un hombre fiel a sus responsabilidades civiles, un perfecto servidor del Estado precisamente en virtud de su fe, que le llevó a interpretar la política no como una profesión, sino como una misión para el crecimiento de la verdad y del bien. Él ‘puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente de los débiles y pobres; gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de la equidad; protegió la familia y la defendió con enérgico compromiso; promovió la educación integral de la juventud’ (Carta Ap. M.P. E Sancti Thomae Mori, 31 de octubre de 2000, 4). El valor con el que no dudó en sacrificar su propia vida para no traicionar la verdad lo convierte aún hoy, para nosotros, en un mártir de la libertad y del primado de la conciencia”.

La película lleva estas reflexiones papales a la luz en la pantalla.

Disponible en plataformas como Roku. Contiene elementos temáticos relacionados con adulterio, divorcio y martirio.

Esta película destaca bellamente el “Pequeño Camino” de Santa Teresa y su corazón santo.

“Teresa de Lisieux tiene un don especial para encantar por la belleza de su alma”, destacó el Papa San Juan Pablo II durante una visita a su ciudad natal. Esta verdad se ejemplifica en esta película, protagonizada por Lindsay Younce y Leonardo Defilippis.

Tanto los devotos de la Pequeña Flor como quienes se acercan por primera vez a esta querida santa disfrutarán esta película.

Se recomienda supervisión parental por algunos elementos temáticos leves. Disponible en plataformas de streaming como Formed, Tubi y Roku. También disponible para alquilar en AppleTV.

Un actor polaco interpreta al Papa polaco que fue actor. Narrando una vida de fe en medio de dificultades que llevaron a Karol Wojtyla hasta el papado, esta película destaca al santo pontífice que enfrentó el nazismo y el comunismo y nos recordó que con Cristo no hay que tener miedo.

Sin clasificación, pero contiene algunos elementos temáticos. Encuentra el DVD en el Catálogo Religioso de EWTN (en inglés); alquílalo en Amazon o míralo a través de Formed.

San Giuseppe Moscati fue un médico italiano y pionero en el uso de la insulina que realmente vio a Cristo en sus pacientes. Este drama biográfico de un laico con bata blanca muestra lo que significa llevar a Jesús al trabajo, pues atendía las necesidades tanto del alma como del cuerpo.

Como dijo Juan Pablo II en la Misa de canonización de este santo médico en 1987:

“Moscati vio a Cristo mismo en el enfermo que, en su debilidad, su miseria, su fragilidad e inseguridad, acudía a él en busca de ayuda; vio a la persona que tenía delante como una persona, un ser con un cuerpo necesitado de cuidados, pero también un ser que albergaba un espíritu que también necesitaba ayuda y consuelo… El calor humano con el que Moscati visitaba atentamente a los enfermos, especialmente a los más pobres y abandonados, acercándose a ellos en el hospital y en sus propias casas, era tal que la gente lo buscaba; su trato era rico de aquella bondad respetuosa y delicada que Jesucristo desplegaba a su alrededor cuando recorría los caminos de Palestina haciendo el bien y curando a todos (cf. Hch 10,38)”.

Sin clasificación pero con algunos elementos temáticos. Disponible para ver aquí o comprar, en inglés, en EWTNRC.com (consultar la programación de EWTN para repeticiones).

“El triunfo del corazón es verdaderamente una obra maestra de esperanza, una afirmación de la vida en medio de los horrores de un campo de concentración,” según el escritor Joseph Pronechen, del National Catholic Register.

Esta emotiva película sobre San Maximiliano Kolbe representa poderosamente al mártir de la Segunda Guerra Mundial con un corazón mariano. El prisionero de Auschwitz No. 16670 demuestra que un corazón centrado en Cristo triunfa.

Esta película, que contiene temas de campos de concentración nazis y el Holocausto, está disponible en plataformas como Formed y Credo; también disponible para streaming aquí. El DVD, lanzado en diciembre, incluye un documental.

Una selección adicional sobre un beato

Vi esta hermosa película sobre el Beato Franz Jägerstätter cuando la pandemia de COVID comenzaba a ser noticia, y desde entonces me ha quedado grabada. También esta frase que el mártir escribió en una carta a su esposa antes de morir a manos de los nazis: “Incluso si vinieran cosas aún más difíciles, todo algún día saldrá bien para quien permanece en el amor”.

Sus últimas palabras registradas dicen mucho: “Estoy completamente unido interiormente con el Señor”.

Puedes encontrar formas de verla aquí; clasificada PG-13 por material temático, incluyendo imágenes violentas.

Más inspiración

No dejes de revisar todo el material disponible en EWTN a la carta.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.