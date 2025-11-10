El Vaticano compartió los nombres de las películas favoritas del Papa León XIV, como “La novicia rebelde” y “La vida es bella”, al anunciar su encuentro con el mundo del cine el próximo sábado 15 de noviembre.

En total, el Vaticano compartió cuatro títulos de las “películas que son más significativas” para León XIV:

¡Qué bello es vivir! (It’s a wonderful life 1946) de Frank Capra:

La cinta está protagonizada por James Stewart en el papel de George Bailey, un hombre que ha renunciado a sus sueños por su sentido de la responsabilidad y generosidad, y que piensa suicidarse en Nochebuena, lo que provoca la intervención de su ángel de la guarda (Henry Travers), quien le muestra todo el bien que ha hecho a mucha gente. Es un clásico de Navidad en Estados Unidos.

La novicia rebelde o Sonrisas y lágrimas (The sound of music 1965) de Robert Wise:

La película trata sobre una postulante a un monasterio en Austria en 1938. La novicia (Julie Andrews) es enviada a la casa de un oficial retirado y viudo (Christopher Plummer) para ser institutriz de sus siete hijos. Después de llevar el amor y la música a la familia Von Trapp, se casa con él y afrontan la pérdida de su patria a manos de los nazis.

Gente común (Ordinary people 1980) de Robert Redford:

La cinta narra la desintegración de una familia adinerada de Illinois, tras la muerte de un hijo en un accidente y el intento de suicidio del otro. Está protagonizada por Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Judd Hirsch y Timothy Hutton.

La vida es bella (1997) de Roberto Benigni:

En esta película Benigni – cuyo padre estuvo dos años en un campo de prisioneros – interpreta a Guido Orefice, un judío italiano dueño de una librería, que usa su imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El encuentro del Papa León XIV con el mundo del cine en el Vaticano

El encuentro se realizará el sábado 15 de noviembre, a las 11:00 a.m. (hora de Roma), en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, según refiere una nota del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en colaboración con los Museos Vaticanos.

El evento se realiza siguiendo los anteriores encuentros con el mundo de las artes plásticas (junio de 2023), el humor (junio de 2024) y luego del Jubileo de los Artistas y el Mundo de la Cultura en febrero de este año.

El comunicado del Vaticano resalta que el Papa León XIV “ha expresado su deseo de profundizar el diálogo con el Mundo del Cine, y en particular con actores y directores, explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos”.

¿Con qué actores y directores se encontrará el Papa León XIV en el Vaticano?

Entre quienes ya han confirmado su participación están las italianas Mónica Bellucci, famosa por su papel de María Magdalena en La Pasión de Cristo de Mel Gibson y Maria Grazia Cucinotta (Il Postino y 007 El Mundo no basta).

También estarán con el Santo Padre, entre otros, la famosa actriz estadounidense Cate Blanchett (El Señor de los Anillos, El aviador), el director afroamericano Spike Lee, el director Gus Van Sant (Good Will Hunting, Elephant), el director australiano George Miller, director australiano y creador de la saga de Mad Max, y el italiano Giuseppe Tornatore, director de Cinema Paradiso, con la que ganó el Oscar a mejor película extranjera en 1989.