La familia de Javier Sartorius, protagonista de la recién estrenada película Sólo Javier —que narra la vida de este joven aristócrata español que dejó atrás una prometedora carrera como tenista para convertirse en misionero y monje— viajó a Roma para presentar el documental.

Además de la proyección en el céntrico cine Farnese, organizada por la productora Adauge y la distribuidora Bosco Films, Fernando Sartorius —hermano inseparable de Javier— y su prima Rosa Sartorius tuvieron la oportunidad de saludar al Papa León XIV y presentarle el proyecto, junto a otros miembros del equipo, al término de la Audiencia General del miércoles.

Proyección de Sólo Javier en el céntrico cine Farnese de Roma el 21 de octubre. Crédito: Daniel Ibáñez/EWTN News

Son varios lazos los que unen a Javier Sartorius con el Santo Padre: Perú —donde ambos fueron misioneros—, y el tenis. Según contó Rosa Sartorius a ACI Prensa, durante el breve encuentro pudieron relatarle, a grandes rasgos, el camino de conversión y radicalidad evangélica que vivió Javier.

“Le regalamos una Virgen de Lord y una pelota de tenis de Sólo Javier. El Papa nos dijo que es fan de Sinner y de Alcaraz. Luego nos ha bendecido, ha sido precioso, es una persona increíble”, comentó Rosa tras el encuentro.

También saludaron al Santo Padre el director de la película, Josepmaria Anglès, uno de los patrocinadores, y el presidente de la asociación Javier Sartorius, Jordi Bosch.

Bosch destacó en declaraciones a EWTN en Roma que el encuentro fue “muy sencillo y familiar”. Además, precisó que tras la presentación de la vida de Javier impulsarán su causa de canonización, que aún está en la fase inicial.

Del joven aristócrata que falleció en 2006 a los 45 años, Bosch destacó su humildad, obediencia, su corazón limpio e inocencia y su radicalidad en el amor.

Javier Sartorius Milans del Bosch buscó durante su juventud el placer y el éxito, especialmente en el mundo del tenis, donde llegó a triunfar. Sin embargo, su búsqueda de una vida auténtica —que lo llevó incluso a explorar espiritualidades orientales— acabó conduciéndolo a Perú, donde recuperó la fe que había abandonado durante décadas

Después fue enviado a España, a formarse para ser sacerdote en el seminario de los Siervos de los Pobres. Pero su deseo de vivir la pobreza con total radicalidad fue más fuerte: abandonó el seminario para compartir la vida de las personas sin hogar en las calles de Barcelona. Finalmente, encontró su vocación en el Santuario de Lord, un enclave en el Pirineo leridano, donde halló la paz y la plenitud que había buscado durante toda su vida.

El director Josepmaria Anglès destacó en conversación con EWTN que la vida de Javier “es una búsqueda incesante de plenitud y de sentido, una vida que no solamente sea acumular placeres y experiencias, sino una experiencia del Amor de verdad y de encontrarse con Dios”.

Con el documental pretende que “cualquier persona” se pueda sentir identificada y que la experiencia y vida auténtica de Javier sirva de inspiración.

Confiesa que la película “ha superado las expectativas” y subraya que la vida de Javier “tiene algo que decirle al mundo de hoy. Cualquiera de nosotros puede verse reflejado y conmoverse”.