Gaby Jácoba, productora de la película “Kit de Santidad: El camino a Dios de Carlo Acutis”, anunció su estreno en Latinoamérica y Estados Unidso en el mes de octubre. La cinta ya se estrenó en España.

En diálogo con ACI Prensa este 17 de septiembre, la también directora del Festival Internacional de Cine Católico precisó que la película sobre el primer santo milenial se podrá ver en Estados Unidos y Colombia el 2 de octubre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El 9 de octubre es la fecha de estreno en México, Perú, Paraguay y Puerto Rico; mientras que en Uruguay se verá el 8 y 20 de octubre

Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia tendrán su estreno el próximo 16 de octubre.



“Ahora San Carlo Acutis es de todo el mundo, pero me impacta mucho cómo en el continente americano, sobre todo, hay un gran amor y devoción. Es como si Carlo te jalara el corazón, como si tuviera un imán de Dios que te impulsa a poner tus ojos en la Santa Eucaristía”, resaltó la productora.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En el docufilm participan, entre otras importantes figuras, Antonia Salzano, madre de Carlo Acuts; el Dr. Ricardo Castañón Gómez, conocido científico que se convirtió a la fe católica gracias a sus investigaciones sobre los milagros eucarísticos; y el sacerdote mexicano José Juan Montalvo, conocido en redes sociales como el Padre Borre.

Un rol protagónico en la producción tiene Antonio Mauri, hijo del famoso actor mexicano Antonio “Toño” Mauri. También están Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante (España) y Mons. José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles (EE.UU.).

Tras señalar cómo muchos en América y en otros lugares veneran las reliquias de San Carlo Acutis, adolescente fallecido por una leucemia fulminante en 206 y canonizado el domingo 7 de septiembre en el Vaticano, Jácoba resaltó que “Kit de santidad es un método que desarrolló San Carlo Acutis, que en sus siete pasos te ayuda a buscar a Dios”.

“Esto creo que Carls nos lo deja como un legado espiritual y como su camino para llegar al cielo. Y en la película kit de santidad lo vamos a ver”, agregó.

Carlo Acutis, quien decía que la Eucaristía era su autopista al cielo y que promovió una exposición sobre los milagros eucarístico que él hizo, anima a las personas a entender “que Jesús está vivo en cada tabernáculo, en cada misa, que tenemos el milagro del amor, que Jesús viene a través de la hostia consagrada a nosotros”.

Para concluir, Gaby Jácoba dijo a ACI Prensa que “Dios nos regala a San Carlo Acutis en este tiempo porque, al ser el primer santo milenial, un santo laico, un santo niño, adolescente, joven, nos mostró que la santidad no está peleada con la juventud, con la alegría, con llevar una vida normal”.

“Creo que Carlos es toda una catequesis”, continuó, que demuestra que “es posible ser santo en este tiempo, es posible ser santo en el mundo, es posible ser santo en mi trabajo, en la escuela, en los estudios, en medio de mi vocación”.

Un canal de WhatsApp

Gaby Jácoba anunció además que este jueves se lanza el canal de WhatsApp para saber más de la película sobre Carlo Acutis

Para sumarse al canal, puede ingresar a esta dirección:

https://whatsapp.com/channel/0029Vb6y34U4CrfoklBbgD06

o ingresar a través de este código QR

null