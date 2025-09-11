Este fin de semana se estrena en España Kit de santidad, la película que presenta el método que aplicó Carlo Acutis para vivir en santidad, apoyado en explicaciones de su Madre, Antonia Salzano, sacerdotes y expertos.

Gaby Jácoba, productora de la cinta e impulsora del Festival Internacional de Cine Católico, explicó, tras un pase de la película para los medios de comunicación, que Antonia Salzano, la madre del nuevo santo, fue la primera que le habló de este método que considera “un tesoro para la evangelización actual”.

Se trata de un método que Carlo desarrolló siendo catequista, a muy temprana edad, para afrontar la dificultad “de que la gente entendiera todo el compendio de nuestra fe”. Así se decidió a poner en marcha “un camino más práctico, más sencillo y sobre todo para poderlo vivir”.

El método consiste en tomar en serio algunas prácticas devocionales esenciales en la Iglesia Católica: rezar el Rosario, hacer obras de misericordia, asistir a Misa, confesarse con frecuencia, leer la Biblia, realizar adoración eucarística y encomendarse al ángel custodio.

Cada una de ellas son presentadas por la propia madre de Carlo Acutis, acompañada por varios sacerdotes, religiosas y especialistas que van iluminando su profundidad teológica y utilidad pastoral de cara a la conversión.

Para Jácoba, la cinta, que cuenta con una parte ficcionada en la que un joven va descubriendo su camino hacia la santidad en medio de las dificultades de la vida, está especialmente pensada para personas a partir de los 15 años y hasta los 30 o 35, pero sin excluir a nadie, porque en realidad es para todos los cristianos.

En el rodaje colaboran, entre otros, el actor Antonio ‘Toño” Mauri; el sacerdote José Juan Montalvo, conocido en redes sociales como “Padre Borre”; Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante (España) y Mons. José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos).

También han colaborado los sacerdotes Rafael Capó y Derlis García, o el doctor Ricardo Castañón, especialista que ha investigado milagros eucarísticos. Todos ellos fueron elegidos según su carisma o desempeño pastoral que conecta con uno de los elementos del kit de santidad.

Tras el estreno mundial en España este viernes 12 de septiembre, la película llegará el 2 de octubre a Estados Unidos y Colombia. El día 9, a México y, a partir del día 16, a Centroamérica. Se trata de la primera producción de Ave María Films que ve la luz. El año que viene prevén estrenar otra cinta sobre la devoción a María Desatanudos, una producción filmada en Alemania, Italia y México.

Para el director novel Carlos Casso, que conoció en profundidad a Carlo Acutis acompañando a su madre durante una gira de 10 días por Estados Unidos, el mayor reto fue la falta de tiempo para poder rodar.

El proyecto, que estuvo listo para el mes de abril, fecha prevista de la canonización de San Carlo Acutis que finalmente fue pospuesta al mes de septiembre, lo que obligó a filmar una escena en la que se menciona la fecha de la subida a los altares de Acutis.

Semana de Cine y Arte Católico en España

El estreno de Kit de santidad supone además la llegada a España del Festival Internacional de Cine Católico que, en alianza con la distribuidora European Dreams Factory, prevé lanzar la Semana de Cine y Arte Católico el próximo año.

La idea es “fortalecer a los artistas a nivel mundial, tanto de América como de Europa, para poder hacer vínculos proyectos, ideas”, según explicó Jácoba.