A medida que el mundo conoce más sobre el “influencer de Dios”, San Carlo Acutis, sus hermanos gemelos —quienes aparecieron el domingo en la Misa de canonización, con Michele realizando la primera lectura y Francesca llevando las ofrendas al altar junto con su hermano y sus padres— han cautivado el corazón de millones.

No es común presenciar a hermanos pequeños viviendo una historia así: ver cómo su propio hermano se convierte en santo.

Y la historia de Francesca y Michele puede ser un milagro más que añadir a la vida del “santo de los tenis”. Cuando Carlo vivía, era hijo único, aunque su madre deseaba con todas sus fuerzas tener más hijos.

“Mientras vivía, sus papás no lograban tener más hijos. Lo intentaron. No sucedió. Así que fue hijo único”, relató recientemente Sabrina Ferrisi en EWTN Radio.

“Pero después de su muerte en 2006, su madre pensaba: ‘Bueno, no podemos tener hijos. Quizá adoptemos’. Y entonces ella y su esposo iniciaron todo el proceso de adopción, que en Italia suele tardar entre cuatro y cinco años”.

Los Acutis estaban en este proceso cuando Carlo se le apareció a su madre en un sueño. “Él le dijo: ‘Vas a ser madre otra vez’. Y poco después de ese sueño, descubrió que estaba embarazada, y luego supo que esperaba gemelos”, recordó Ferrisi.

Y en efecto, Antonia y su esposo Andrea recibieron a los gemelos, precisamente cuatro años después del día de la muerte de Carlo, el 12 de octubre de 2010.

Antonia ya tenía más de 40 años cuando quedó embarazada; y, según Ferrisi, quien ha conversado ampliamente con la madre del nuevo santo, ella lo llama un milagro concedido por gracia de Dios mediante la intercesión de su hijo.

Así, este gamer, apasionado del internet, que usó la tecnología para difundir la verdad de los milagros eucarísticos, podría abrir otro camino mediante sus oraciones para ayudar a tantas mujeres que luchan por concebir y a tantas familias que anhelan el don de la vida.

¡San Carlo Acutis, ruega por nosotros!

Nota del editor: Este artículo es una traducción de una publicación de Alyssa Murphy en el blog del National Catholic Register. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a su autor.