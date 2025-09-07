En el marco de la canonización de Carlo Acutis, la agrupación católica peruana Los Ascoy lanzó recientemente su primer videoclip animado titulado “Autopista al Cielo”, inspirado en la célebre frase del nuevo santo: “La Eucaristía es mi autopista al Cielo”.

La canción fue escrita por Luis Enrique Ascoy, producida y musicalizada por su hijo Luis Enrique Ascoy Jr., e interpretada por Mary Ascoy, en un esfuerzo conjunto de la familia por transmitir el mensaje de un joven santo que ha cautivado a miles en el mundo. El tema ya está disponible en Spotify, YouTube y demás plataformas digitales.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En entrevista con EWTN Noticias, Luis Enrique Ascoy explicó que la inspiración nació de la frase más icónica de Carlo Acutis: “La letra la compartí con mis hijos, ellos le pusieron música y salió algo muy fresco, muy bonito, que espero que sea del gusto de todos los jóvenes”, afirmó.

Por su parte, Mary Ascoy compartió en una transmisión en vivo que Carlo ha sido “un hermoso descubrimiento” en su vida: “Cuando vi su documental, su historia, realmente fue como una luz de esperanza respecto a los jóvenes por la conciencia abrumadora de lo que es realmente importante a muy temprana edad. Con 15 años él ya tenía claro muchas cosas y se desvivía por lo que realmente importaba”, señaló.

El videoclip animado busca retratar a Carlo Acutis en camino hacia la “autopista al Cielo”, la Eucaristía, mostrando que la santidad no es un ideal lejano, sino una posibilidad real para los jóvenes de hoy.

Las más leídas 1 2 3 4 5