En distintos lugares del mundo se realizaron vigilias y celebraciones por la canonización de San

Carlo Acutis. Chiclayo, la “querida diócesis” del Papa León XIV en el norte del Perú, no fue la excepción.

Esta parroquia está ubicada en el pueblo de Santa Magdalena de Eten, donde en 1649 el Niño Jesús se apareció en una hostia consagrada durante la Misa de la víspera de la Solemnidad de Corpus Christi, un prodigio que Mons. Robert Prevost promovía y para el cual buscaba la aprobación formal del Vaticano, que hoy está en sus manos al ser él el Papa.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Según señala Jesús León Ángeles, coordinadora del grupo Milagro Eucarístico Perú 1649, en una nota enviada a ACI Prensa, el sábado 6 de septiembre tuvo lugar el “tradicional Sábado de Promesa, que se realiza cada primer sábado del mes y que convocó a una gran cantidad de personas”.

Tras las promesas de los fieles, la pastoral juvenil de la Parroquia Santa María Magdalena en Eten, realizó una serenata en honor a Acutis, el “Ciberapóstol de la Eucaristía”.

El domingo 7, el día de la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, se celebró una Misa especial a las 7:00 p.m, para la cual se colocó un cuadro de Acutis con una imagen del Divino Niño del Milagro Eucarístico, una imagen que el Papa León XIV veneraba.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En su homilía, el P. Elmer Uchofen Llontop, nuevo párroco de Santa María Magdalena, destacó que “la realidad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Debemos ser felices".

El sacerdote resaltó además que para cumplir la voluntad de Dios, es necesario escucharlo y alejarse del pecado, con el Señor al centro de todo; algo que San Carlo Acutis entendió y cumplió a cabalidad.

La parroquia Santa María Magdalena conserva una reliquia de primer grado del nuevo santo italiano, fallecido en 2006 en Italia.

Este lugar hace parte ahora de “La ruta de León”, un circuito turístico que el Perú lanzó para conocer los lugares en donde el Papa León XIV fue misionero y obispo.