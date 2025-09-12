Juan Carlos Carredano, productor ejecutivo de la película Carlo Acutis, el Influencer de Dios, presentó la cinta al Papa León XIV, quien lo alentó a él y a su equipo a seguir contando la vida de los santos.

“Fue un encuentro increíble, la verdad, el Papa con muchísima ilusión, muy cariñoso, muy cercano. Se sorprendió de ver la caricatura y sobre todo que ya estuviera lista y con esa calidad”, contó Carredano a ACI Prensa este viernes, al compartir cómo lo recibió el Papa León tras la audiencia general del miércoles 10 de septiembre en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El productor, también CEO de CCC of America, le dijo al Santo Padre que es mexicano y que “cuando abrió la caja vio una imagen con el resto de nuestras caricaturas. Quiero suponer que se acordó de ellas y bueno le dio mucho gusto”.

León XIV, continuó Carredano, “nos agradeció mucho nuestro trabajo, dijo que extendía su bendición a nuestras familias y a todos los que trabajaron en la cinta”.



Y lo más importante, subrayó el productor de la cinta animada, “fue que nos pidió que no paráramos de contar estas grandes historias de vidas de santos, que se necesitan hoy más que nunca”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

León XIV firmó un ejemplar de la cinta producida por CCC of America, que ya ha realizado otras producciones sobre santos como San Nicolás, San Patricio y San Francisco de Asís, así como la Virgen de Fátima y Lourdes.

La cinta, que contó con la colaboración del Augustine Institute, se estrenó el domingo 7 de septiembre, el día de la canonización de San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati, y puede verse en todos los hogares del mundo a través de las plataformas FAMFLIX, en español, y Formed, en inglés.

Nacido el 3 de mayo de 1991, Carlo Acutis fue un joven italiano que desde muy temprana edad vivió un profundo amor a Dios, con una especial devoción por los milagros eucarísticos, los cuales compiló en una exposición digital que difundió a través de Internet. Enfermo de leucemia, Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, a los 15 años.