Un joven destruyó imágenes de Cristo y de Nuestra Señora de los Dolores al interior de una parroquia en el municipio de Chavinda, en el estado mexicano de Michoacán. El agresor está en manos de las autoridades, mientras que el párroco de la iglesia calificó la agresión como una “ofensa directa a nuestros símbolos sagrados”.

La profanación ocurrió la mañana de este viernes 16 de enero en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio localizado en la región noroeste de Michoacán, cerca de la frontera con Jalisco, en la Diócesis de Zamora.

En un video compartido en Facebook, el P. Juan Manuel Rojas Cervantes, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo que fueron los propios fieles quienes lograron detener al joven responsable del ataque, “y así el daño no fue mayor”.

De acuerdo con el párroco, el mayor daño lo sufrió la imagen de Cristo que estaba colocada en el presbiterio, así como la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que es tradicionalmente sacada en procesión durante la Semana Santa.

También fueron afectados la base del Cirio Pascual y algunas bancas del templo, las cuales el agresor volcó. ACI Prensa confirmó que tanto el sagrario como las hostias consagradas no resultaron dañadas.

El P. Rojas Cervantes aseguró que para los católicos “esto es un sacrilegio, es una ofensa directa a nuestros símbolos sagrados, es un agravio directo para nosotros”.

Además mencionó que, al tratarse de un delito de carácter federal —la iglesia fue construida en 1873, y por lo tanto es propiedad de la nación—, interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por lo que corresponde a las autoridades determinar los pasos a seguir conforme a la ley.

El sacerdote también agradeció la intervención de los asistentes y de personas cercanas a la parroquia, quienes ayudaron a controlar la situación y dar aviso a las autoridades.