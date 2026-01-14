El Santuario Santa Francisca Rubatto, de la ciudad de Montevideo (Uruguay) fue blanco de delincuentes que se llevaron imágenes de santos, placas conmemorativas y canillas de bronce.

El robo se produjo en la mañana del lunes en el templo dedicado a la santa ítalo-uruguaya, donde los delincuentes ingresaron rompiendo un candado y dañando una reja, para luego forzar una puerta de vidrio.

Personal del santuario denunció ante las autoridades el robo de estatuas a escala de varios santos, placas conmemorativas y canillas de bronce, como también daños en las vitrinas y otros ornamentos religiosos.

Los efectivos policiales llegaron al lugar, en el barrio Belvedere, donde ante la ausencia de cámaras de vigilancia internas, hicieron un relevamiento de la zona para solicitar los registros de las cámaras pertenecientes al Ministerio del Interior.

El personal policial que trabajó en el lugar indicó que el daño ocasionado es “patrimonial y simbólico para la comunidad”, indica Telenoche.