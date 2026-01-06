Julieta Villar

Por Julieta Villar

6 de enero de 2026
06:19 p. m.

Ene. 6, 2026
06:19 p. m.

El Arzobispado de Santiago informó a la comunidad que en la madrugada del 6 de enero fueron robados de la Catedral Metropolitana objetos litúrgicos de gran valor espiritual, histórico y material. 

Según explicó el Obispo Auxiliar de Santiago, Mons. Alberto Lorenzelli en un video difundido en las redes sociales, los delincuentes habrían ingresado a la catedral forzando candados, cadenas y sistemas de seguridad, y se llevaron candelabros y otros elementos litúrgicos. 

Varios de los objetos robados son de plata y tienen una larga historia en la Iglesia de Santiago.  

Al referirse al robo, el prelado comentó: “El valor es sobre todo espiritual por todo lo que significa, pero también tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia, una larga historia de quien ha construido y de quien ha querido entregar a esta catedral el signo de reconocimiento de esta iglesia matriz que nos representa a todas las iglesias aquí de Santiago”. 

El obispo reconoció que estos hechos generan un impacto en la vida pastoral y espiritual de la comunidad. “Es muy doloroso que hoy también en nuestras iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad para que las personas puedan venir a rezar, puedan venir a ofrecer aquí inquietudes, esperanzas y dolores”, señaló. 

Actualmente, personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Santiago se encuentra realizando las diligencias tras la denuncia presentada por la Catedral, a la espera de las instrucciones del Ministerio Público para las pericias correspondientes. 

Finalmente, Mons. Lorenzelli convocó a la ciudadanía a estar atenta ante una posible comercialización de los objetos robados: “Es posible que estos signos religiosos, candelabros que fueron particularmente desarmados, se quieran poner en el mercado y venderlos”.  

Por ese motivo, pidió a quienes los encuentren que avisen, ya que “es importante que regresen aquí en esta catedral; son propiedad de todo el pueblo cristiano”. 

Julieta Villar
Julieta Villar
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.