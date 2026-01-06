El Arzobispado de Santiago informó a la comunidad que en la madrugada del 6 de enero fueron robados de la Catedral Metropolitana objetos litúrgicos de gran valor espiritual, histórico y material.

Según explicó el Obispo Auxiliar de Santiago, Mons. Alberto Lorenzelli en un video difundido en las redes sociales, los delincuentes habrían ingresado a la catedral forzando candados, cadenas y sistemas de seguridad, y se llevaron candelabros y otros elementos litúrgicos.

Varios de los objetos robados son de plata y tienen una larga historia en la Iglesia de Santiago.

Al referirse al robo, el prelado comentó: “El valor es sobre todo espiritual por todo lo que significa, pero también tiene un valor material porque son de plata y porque tienen una historia, una larga historia de quien ha construido y de quien ha querido entregar a esta catedral el signo de reconocimiento de esta iglesia matriz que nos representa a todas las iglesias aquí de Santiago”.

El obispo reconoció que estos hechos generan un impacto en la vida pastoral y espiritual de la comunidad. “Es muy doloroso que hoy también en nuestras iglesias no podamos tener esa tranquilidad y esa seguridad para que las personas puedan venir a rezar, puedan venir a ofrecer aquí inquietudes, esperanzas y dolores”, señaló.

Actualmente, personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Santiago se encuentra realizando las diligencias tras la denuncia presentada por la Catedral, a la espera de las instrucciones del Ministerio Público para las pericias correspondientes.

Finalmente, Mons. Lorenzelli convocó a la ciudadanía a estar atenta ante una posible comercialización de los objetos robados: “Es posible que estos signos religiosos, candelabros que fueron particularmente desarmados, se quieran poner en el mercado y venderlos”.

Por ese motivo, pidió a quienes los encuentren que avisen, ya que “es importante que regresen aquí en esta catedral; son propiedad de todo el pueblo cristiano”.