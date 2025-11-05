“Con profundo dolor y consternación”, el Obispado de Huacho denunció que en la madrugada de este miércoles 5 de noviembre, personas desconocidas irrumpieron violentamente en la Catedral de Huacho, cometiendo “actos de grave profanación y robo”.

En un comunicado oficial, la diócesis lamentó que los autores del hecho “rompieron la puerta lateral de la Catedral, y además forzaron y destruyeron las puertas del Salón Pablo VI, la Cripta y la Capilla del Santísimo Sacramento”.

“Lo más doloroso y sacrílego —señala el texto—: han sustraído la Custodia con el Santísimo Sacramento, cometiendo así un acto de profanación y un pecado gravísimo contra la fe y la dignidad del Señor presente en la Eucaristía”.

El Obispado también informó que los delincuentes “han roto dos alcancías de los santos, llevándose el dinero de las limosnas que los fieles ofrecen con generosidad y devoción”.

Frente a este grave suceso, la diócesis hizo un llamado urgente “a quienes han cometido este grave delito a devolver la Hostia Consagrada y la Custodia robada”, precisando que pueden entregarlas “en cualquier parroquia o capilla, como un mínimo gesto de reparación ante tan grave ofensa”.

Asimismo, pidió a los sacerdotes, religiosos y fieles laicos “estar atentos y colaborar en todo lo posible para lograr la recuperación de la Sagrada Hostia y la Custodia”.

El Obispado anunció además un novenario de oración y un triduo especial de reparación que se celebrará en la Catedral de Huacho. Las Misas del próximo domingo 9 de noviembre también serán ofrecidas en reparación “al Santísimo Sacramento profanado sacrílegamente”.

Finalmente, el comunicado exhorta a todos los fieles “a unirse con fervor y fe a estos actos de reparación, como expresión de amor profundo, solidaridad y fidelidad a Nuestro Señor Jesucristo presente real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento”.

El mensaje concluye invocando la intercesión de la Virgen María: “Que María Santísima, Madre del Señor y Madre nuestra, interceda por la conversión de los corazones y nos sostenga en la esperanza”.



