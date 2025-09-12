El Arzobispo de Barranquilla (Colombia), Mons. Pablo Salas, presidió anoche la Misa de desagravio por el sacrilegio que ocurrió en la parroquia Santa Marta, de donde fueron robados “el Sagrario y los vasos sagrados donde estaban reservadas las Especies Eucarísticas”.

El robo sucedió el lunes 8 de septiembre en la parroquia del barrio Simón Bolívar. La Arquidiócesis informó en un comunicado que en la tarde del miércoles 10 “el Sagrario con las Especies Consagradas fue encontrado en medio de la basura y escombros al interior del patio de la casa parroquial”.

Debido a la ofensa cometida contra Cristo, el arzobispo llamó a que en todas las parroquias y demás lugares de culto de Barranquilla se celebrasen durante el jueves 11 “prudentes actos de desagravios y expiación, para pedir al Señor la conversión de los responsables, ofreciendo las oraciones, sacrificios y actos de culto como reparación por la ofensa cometida a la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo”.

En ese sentido, Mons. Pablo Salas presidió en la noche del jueves la Misa de desagravio. Esta tuvo lugar a las afueras de la parroquia Santa Marta.

En su cuenta de Facebook, la parroquia informó que el arzobispo estuvo “acompañado de nuestro párroco Arquímides González, de sacerdotes y de una comunidad que, con el corazón herido pero esperanzado, se reunió para honrar al Señor”.

El acto culminó con la procesión del Santísimo Sacramento, “con la certeza de que Jesús permanece en medio de nosotros y que su amor y perdón es inmensa mente grande”.