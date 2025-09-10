La Provincia de Colombia de la Congregación de la Misión ha presentado una Novena Jubilar a San Vicente de Paúl, fundador de esta Orden que en el 2025 cumple 400 años.

San Vicente de Paúl fundó la Congregación de la Misión en Francia en 1625. Sus miembros son conocidos como misioneros paúles o vicentinos y están presentes en cerca de cien países.

Por ello, para celebrar estos cuatro siglos, se ha elaborado una novena que ayudará a las personas a abrirse a la gracia. Además, trae “todo un sentido comunitario que nos permite encontrarnos con el otro, a medida que hacemos caminos de reflexión y comunión juntos”, señala en la presentación.

El rezo de la novena comienza el jueves 18, de cara a la fiesta de San Vicente de Paúl que se celebra el 27 de septiembre.

Las reflexiones han sido realizadas por el sacerdote vicentino Andrés Felipe Rojas Saavedra, quien indica que, en medio de las guerras e inestabilidad que afectan al mundo, “Jesús nos invita a poner en Él nuestra confianza (…) y a levantar la cabeza porque ‘se acerca nuestra liberación’”.

“Esa misma esperanza desafió a San Vicente a ver, detrás del rostro sufriente, al Cristo resplandeciente, el mismo que al contemplar las realidades de dolor de su pueblo, no permaneció impávido, sino que transformó la realidad con la fuerza inventiva de la caridad”, afirma.

“Ahora, 400 años después, la llama fervorosa que encendió San Vicente en Francia se ha extendido como un fuego abrasador, evocando las palabras del Señor: ‘He venido a prender fuego en el mundo, ¡y cómo deseo que ya estuviera ardiendo!’. Es el fuego que nos consume para entregarnos de lleno a la misión”, expresa.

Para descargar la novena jubilar, que incluye cantos dedicados a San Vicente de Paúl, se puede ingresar a este enlace.