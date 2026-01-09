El P. Germán Maccagno, sacerdote de la Diócesis de Jujuy (Argentina), denunció un reciente robo en el Santuario de Río Blanco, de donde delincuentes se llevaron los equipos de sonido que eran utilizados por el Ministerio de Música.

Según el relato del sacerdote, los delincuentes habrían ingresado forzando una puerta lateral. “Nos dimos cuenta de que en el coro donde canta el Ministerio de Música faltaba la consola, faltaban tres micrófonos, estaba todo tirado, los cables arrancados. Se llevaron la consola y tres micrófonos, los más bonitos que teníamos”, lamentó en diálogo con Somos Jujuy.

Este hecho causó preocupación en la comunidad ya que, en palabras del propio sacerdote, no se trata de un hecho aislado: “No es la primera vez, y no queremos acostumbrarnos a estas situaciones. Esto es muy grande y por cualquier hueco se meten los que hacen daño”, advirtió.

En otras oportunidades, del santuario también sustrajeron un gazebo, cables, una mesa, el bastón de la Virgen de la Merced, y provocaron daños en alcancías, precisó. En un llamativo hecho, también fue robada la imagen de la Virgen con su urna en la bicisenda que se dirige a Río Blanco, una escultura de gran magnitud y peso.

La hipótesis del P. Maccagno es que “alguien se llevó la urna y todo, porque es muy pesado y requiere todo un operativo para sacarla”. Aunque la policía ya está avisada, “hasta el momento no tenemos noticias”, indicó.

Todas estas situaciones, subrayó el sacerdote, requieren de mayores medidas de seguridad en la zona, especialmente teniendo en cuenta que el predio está declarado Monumento Nacional.

“Esperamos que se puedan tomar cartas en el asunto. Todo lo que tenemos es fruto del esfuerzo de la comunidad, de lo que la gente dona con generosidad, y duele que se lo lleven”, sostuvo.

Pese al robo, las actividades en el santuario continúan desarrollándose con normalidad. Este domingo, recordó el P, Maccagno, se celebrará la fiesta del Bautismo del Señor, con Misa a las 8:30, a las 11:00 y a las 19:30 horas, concluyendo así el tiempo de Navidad.