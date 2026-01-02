El Monasterio de la Santa Espina en Valladolid (España) sufrió un ataque sacrílego cuando unos individuos forzaron el sagrario y profanaron el Santísimo Sacramento el pasado 28 de diciembre.

El párroco de La Santa Espina, el sacerdote Francisco Casas, presentó una denuncia ante la Guardia Civil esa misma noche, tras informar de lo sucedido al Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello.

Se trata de la segunda vez en un año que este monasterio cisterciense —fundado en 1147 y que alberga una reliquia de la corona de Cristo—, sufre una profanación de estas características.

Según se informó en el sitio web del templo, los autores no tocaron nada más, por lo que “su objetivo fue el Señor”.

Santa Espina custodiada en el Monasterio del mismo nombre en Valladolid (España). Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa

Piden unirse al acto de reparación

Ante esta “ofensa de especial gravedad”, Mons. Argüello celebrará el sábado 3 de enero a las 18:00 (hora local), un acto de desagravio en La Santa Espina.

El acto de reparación de realizará “por el daño causado al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, presencia real de Jesucristo en el pan y en el vino, convertidos en su Cuerpo y en su Sangre tras la consagración”, precisó la Archidiócesis de Valladolid en un comunicado.

Tras lamentar que es la segunda profanación en tan sólo 9 meses, exhortan “a orar en desagravio por este acto sacrílego, así como a cuidar la celebración de la Eucaristía y la reserva del Santísimo Sacramento en el sagrario”.

Por su parte, desde el templo se pide a los católicos “no permanecer indiferentes” ante una ofensa tan grave y a unirse de reparación —en el Monasterio o bien de forma personal— para acompañar al Señor ultrajado y dar testimonio público de fe.