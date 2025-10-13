Almudena Martínez-Bordiú Walter Sánchez Silva

Por Almudena Martínez-Bordiú, Walter Sánchez Silva

13 de octubre de 2025
02:23 p. m.

Oct. 13, 2025
02:23 p. m.

El Cardenal Mauro Gambetti, Arcipreste de la Basílica de San Pedro y vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano, presidió este lunes un rito penitencial de reparación en el altar principal del templo tras un grave acto de profanación el 10 de octubre.

Tras una procesión penitencial que comenzó a las 12:45 (hora local), el Cardenal Gambetti roció con agua bendita el altar y lo incensó para purificarlo. 

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

En el rito, al que asistieron los miembros del Capítulo de la basílica vaticana, se destacó “el perdón” por la profanación, dijo a ACI Prensa el P. Enzo Fortunato, director de comunicación de la Basílica de San Pedro. 

El viernes 10 de octubre, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado por los guardias de seguridad después de subir al altar de la Confesión, ubicado bajo el baldaquino de Bernini, y orinar sobre él, ante la mirada estupefacta de los turistas que se encontraban allí.

El Papa León XIV expresó su consternación al enterarse de lo ocurrido y pidió al Cardenal Gambetti realizar un acto de desagravio para devolver la santidad al lugar y pedir perdón por lo ocurrido.

Este es el segundo episodio de profanación en la Basílica de San Pedro en menos de un año. En febrero, un hombre dañó gravemente parte del altar principal, rompiendo varios candelabros, y en junio de 2023 un individuo de origen polaco se desnudó en el mismo lugar como forma de protesta por la guerra en Ucrania.

Las más leídas

1

2

3

4

5

Almudena Martínez-Bordiú
Almudena Martínez-Bordiú
Graduada en Periodismo y Publicidad por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Especializada en información religiosa en España desde 2015. Ha sido corresponsal senior de ACI Prensa y EWTN Noticias en el Vaticano durante dos años y actualmente es corresponsal de Europa con base en España.
Walter Sánchez Silva
Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.