El Cardenal Mauro Gambetti, Arcipreste de la Basílica de San Pedro y vicario general del Papa para la Ciudad del Vaticano, presidió este lunes un rito penitencial de reparación en el altar principal del templo tras un grave acto de profanación el 10 de octubre.

Tras una procesión penitencial que comenzó a las 12:45 (hora local), el Cardenal Gambetti roció con agua bendita el altar y lo incensó para purificarlo.

En el rito, al que asistieron los miembros del Capítulo de la basílica vaticana, se destacó “el perdón” por la profanación, dijo a ACI Prensa el P. Enzo Fortunato, director de comunicación de la Basílica de San Pedro.

El viernes 10 de octubre, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado por los guardias de seguridad después de subir al altar de la Confesión, ubicado bajo el baldaquino de Bernini, y orinar sobre él, ante la mirada estupefacta de los turistas que se encontraban allí.

El Papa León XIV expresó su consternación al enterarse de lo ocurrido y pidió al Cardenal Gambetti realizar un acto de desagravio para devolver la santidad al lugar y pedir perdón por lo ocurrido.

Este es el segundo episodio de profanación en la Basílica de San Pedro en menos de un año. En febrero, un hombre dañó gravemente parte del altar principal, rompiendo varios candelabros, y en junio de 2023 un individuo de origen polaco se desnudó en el mismo lugar como forma de protesta por la guerra en Ucrania.

