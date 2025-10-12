Un hombre orinó el viernes sobre el Altar de la Confesión de la Basílica de San Pedro antes de ser llevado por agentes de seguridad en la famosa basílica, según informes de prensa.

El hombre subió al altar y “orinó bajo la mirada atónita de cientos de turistas”, según la edición de Roma del periódico Corriere della Sera. El video de la profanación se compartió ampliamente en las redes sociales.

Il Tempo informó que el hombre “fue alcanzado de inmediato por agentes de policía de civil presentes en la basílica” y fue escoltado fuera de la iglesia.

Este último periódico afirmó que el Papa León XIV quedó “conmocionado al conocer la noticia”, aunque la Oficina de Prensa de la Santa Sede no había publicado un comunicado sobre el incidente hasta el 11 de octubre.

No es la primera vez este año que un vándalo ataca el altar desde el cual el Papa celebra la Misa.

En febrero, un hombre profanó el altar subiéndose a él y arrojando al suelo seis candelabros que estaban sobre el altar.

En junio de 2023, un hombre polaco se acercó al altar mayor cuando la basílica estaba a punto de cerrar, se desnudó y se subió al altar. Fotos publicadas en línea mostraron las palabras “Salven a los niños de Ucrania” escritas con marcador en su espalda. El Vaticano realizó un rito penitencial después de ese acto de profanación.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.