Un hombre provocó un incendio en una iglesia católica en el estado mexicano de Michoacán a fines de noviembre, causando destrucción de imágenes y diversos objetos religiosos dentro del templo. La comunidad se unió recientemente en un acto de desagravio.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el sujeto ingresó el 27 de noviembre a la rectoría de la Sagrada Familia de la ciudad de Morelia, la capital del estado, para “apoderarse de diversos objetos de valor. Minutos después, el imputado habría provocado un incendio al interior del inmueble, ocasionando daños materiales cuyo monto asciende a 793 mil 62 pesos”, alrededor de 43.300 dólares.

El presunto responsable fue retenido por vecinos y posteriormente fue entregado a las autoridades.

Incendio en la rectoría de la Sagrada Familia. Crédito: Protección Civil Michoacán

“Ni el fuego puede detener a un pueblo que confía en Dios”

El 28 de noviembre, sobre la calle frente al templo, provisionalmente clausurado, se celebró la ceremonia de reparación.

“Ayer vivimos un momento muy triste con el incendio que sufrió nuestro templo… pero hoy, demostramos que ni el fuego puede detener a un pueblo que confía en Dios”, se compartió en las redes de la rectoría.

Acto de desagravio en la rectoría de la Sagrada Familia. Crédito: Rectoría de la Sagrada Familia Morelia

La rectoría añadió que, pese al dolor, surgieron signos de esperanza como “la unidad, la fe y el amor por nuestra Iglesia”. Además, aseguró que “donde hubo preocupación, hoy hubo fortaleza. Donde hubo fuego, hoy hubo luz… la luz de Cristo que nada ni nadie puede apagar”.

“Este incendio no nos divide; nos une más. No nos detiene; nos impulsa. No nos hace perder la fe; la hace más grande”, se lee en la página de Facebook de la rectoría.

Arzobispo pide prudencia

En rueda de prensa el 30 de noviembre, el Arzobispo de Morelia, Mons. Carlos Garfias Merlo, indicó que aún se desconocen los motivos que llevaron al hombre a realizar el robo y el incendio, y que están a la espera de más información de las autoridades.

El prelado explicó que, a diferencia de otros casos en los que se identifica “claramente cuando es un evento de intención de robo de algún beneficio para quienes lo realizan", en esta ocasión “pareciera que tiene mayor trascendencia”, aunque admitió que todavía no existe un resultado oficial de la investigación.

Mons. Garfias Merlo invitó a toda la feligresía a “estar pendientes de nuestros lugares de oración y a no caer en fanatismos religiosos ni en provocaciones de ninguna índole”.