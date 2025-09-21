Un incendio, que fue controlado por los bomberos de Viña del Mar, dejó daños estructurales en una histórica iglesia carmelita en esa conocida ciudad chilena.

“Con pesar informamos que hoy (ayer), sábado 20 de septiembre, se produjo un incendio en la residencia de los Padres Carmelitas de Viña del Mar, ubicado en 5 Norte, esquina Avenida Libertad” en el centro de la ciudad, informó la Delegación para las Comunicaciones de la Diócesis de Valparaíso en un comunicado.

Se incendia Iglesia Las Carmelitas en Viña del Mar



“El siniestro, originado antes del mediodía por el sobrecalentamiento de un aparato eléctrico, provocó daños estructurales en el lugar”, indica el texto, precisando que “gracias a Dios, tanto los trabajadores como los religiosos que allí residen se encuentran sin lesiones ni daños personales”.

Felipe Castillo, capitán de la primera comisaría de Viña del Mar, informó a 24 Horas que tras el llamado de auxilio “personal de Carabineros y de emergencia” evacuaron a “alrededor de 15 personas que se encontraban al interior de la iglesia, personas que trabajaban y los párrocos".

El comunicado diocesano concluye agradeciendo la rápida acción de los bomberos y las muestras de apoyo de la comunidad “hacia los Padres Carmelitas en este difícil momento”.

Por su parte, los carmelitas de Viña del Mar señalaron en un comunicado que el emblemático “templo se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso, si bien el templo no tuvo mayores daños producto del fuego, si fue dañado su sistema eléctrico”.

“Respecto a las misas, se informaran desde cuándo y dónde se realizarán. Por el momento se encuentran suspendidas las misas del domingo 21 (hoy)”, añaden y agradecen la preocupación de todos los fieles.

La histórica iglesia carmelita de Viña del Mar

La Iglesia de los Carmelitas es un templo de estilo gótico, construido originalmente en 1905 y destruido por un terremoto en 1906. En 1926 se inauguró la iglesia reconstruida, que se convirtió en parroquia en 1966, bajo la advocación de Nuestra Santísima Madre del Carmen.

La iglesia fue afectada nuevamente por dos terremotos ocurridos en 1985 y 2010, que hicieron que se cerrara el templo hasta que se terminaran las reparaciones el mismo año 2010.