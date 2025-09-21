Walter Sánchez Silva

Por Walter Sánchez Silva

21 de septiembre de 2025
11:33 a. m.

Sep. 21, 2025
11:33 a. m.

Un incendio, que fue controlado por los bomberos de Viña del Mar, dejó daños estructurales en una histórica iglesia carmelita en esa conocida ciudad chilena.

“Con pesar informamos que hoy (ayer), sábado 20 de septiembre, se produjo un incendio en la residencia de los Padres Carmelitas de Viña del Mar, ubicado en 5 Norte, esquina Avenida Libertad” en el centro de la ciudad, informó la Delegación para las Comunicaciones de la Diócesis de Valparaíso en un comunicado.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram


“El siniestro, originado antes del mediodía por el sobrecalentamiento de un aparato eléctrico, provocó daños estructurales en el lugar”, indica el texto, precisando que “gracias a Dios, tanto los trabajadores como los religiosos que allí residen se encuentran sin lesiones ni daños personales”.

Felipe Castillo, capitán de la primera comisaría de Viña del Mar, informó a 24 Horas que tras el llamado de auxilio “personal de Carabineros y de emergencia” evacuaron a “alrededor de 15 personas que se encontraban al interior de la iglesia, personas que trabajaban y los párrocos".

El comunicado diocesano concluye agradeciendo la rápida acción de los bomberos y las muestras de apoyo de la comunidad “hacia los Padres Carmelitas en este difícil momento”.

Las más leídas

1

2

3

4

5

Por su parte, los carmelitas de Viña del Mar señalaron en un comunicado que el emblemático “templo se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso, si bien el templo no tuvo mayores daños producto del fuego, si fue dañado su sistema eléctrico”.

“Respecto a las misas, se informaran desde cuándo y dónde se realizarán. Por el momento se encuentran suspendidas las misas del domingo 21 (hoy)”, añaden y agradecen la preocupación de todos los fieles.

La histórica iglesia carmelita de Viña del Mar

La Iglesia de los Carmelitas es un templo de estilo gótico, construido originalmente en 1905 y destruido por un terremoto en 1906. En 1926 se inauguró la iglesia reconstruida, que se convirtió en parroquia en 1966, bajo la advocación de Nuestra Santísima Madre del Carmen.

La iglesia fue afectada nuevamente por dos terremotos ocurridos en 1985 y 2010, que hicieron que se cerrara el templo hasta que se terminaran las reparaciones el mismo año 2010.

Walter Sánchez Silva
Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.