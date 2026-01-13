Martha Patricia Molina, abogada e investigadora católica nicaragüense, instó a la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) a “volver la mirada hacia Nicaragua”.

“En Nicaragua, rezar en público se considera un delito”, dijo Molina en una audiencia del 13 de enero en Washington, D.C.

La USCIRF escuchó testimonios sobre violaciones a la libertad de religión o de creencias contra cristianos tras la publicación de su Informe Anual 2025. Los testigos relataron sus experiencias con violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, China, Nigeria, Argelia, Vietnam, Egipto, Birmania, Eritrea y Pakistán.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) escucha testimonios el 13 de enero de 2026. Crédito: Tessa Gervasini/CNA.

En Nicaragua, dijo Molina, “las medidas que deben tomarse tienen que ser más agresivas. Sancionar al ejército. Imponer sanciones económicas directas. Llevar al [presidente] Daniel Ortega y a [su esposa, la vicepresidenta] Rosario Murillo y a sus colaboradores ante la justicia internacional y procesarlos por crímenes de lesa humanidad. Este año ha demostrado que es posible”.

Molina ha realizado un estudio, Nicaragua: Una Iglesia perseguida, para mostrar “los horrores cometidos” a manos de los dictadores. Molina dijo que desde abril de 2018 ha documentado 19.836 ataques “perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua contra sacerdotes, religiosas y laicos”.

“En Nicaragua, los monaguillos… son hostigados y vigilados por la Policía Nacional de Nicaragua y obligados a firmar documentos cuyo contenido no entienden. Sus padres son hostigados y amenazados con prisión si hablan con los medios”, afirmó.

La dictadura nicaragüense “prohíbe el ingreso de Biblias a Nicaragua y también controla los talleres donde se elaboran las imágenes que los católicos usan para la veneración”, dijo.

Los católicos nicaragüenses están “tan asustados como cuando los discípulos de Jesús tuvieron miedo después de su muerte”, dijo Molina.

En Nicaragua, “la falta de libertad religiosa ha limitado profundamente el trabajo pastoral de los sacerdotes”, señaló. “Literalmente se ven obligados a tener cuidado con cómo proceder cuando predican por miedo a estar en prisión o al exilio”.

Ortega y Murillo han “cerrado arbitrariamente 13 universidades e institutos”, dijo. “Con odio, han cerrado centros para jóvenes que estaban estudiando para convertirse en sacerdotes, y 304 sacerdotes y religiosas han sido exiliados de Nicaragua. Están siendo expulsados o se les impide entrar al país”.

Debido a la falta de sacerdotes actualmente, “hay diócesis en Nicaragua que están sobreviviendo sólo con el 30-40% de sus sacerdotes”, dijo Molina. “Como consecuencia, las comunidades del interior de Nicaragua ven limitadas sus prácticas religiosas. Ya no pueden confesarse con regularidad”.

Aseguró que “con urgencia necesitamos detener a los criminales o seguirán avanzando, y eso finalmente nos alcanzará aquí en Estados Unidos”.

El liderazgo de Estados Unidos

“En un momento en que los cristianos en el extranjero enfrentan ataques simplemente por su fe, el liderazgo de Estados Unidos es fundamental ahora más que nunca”, dijo la presidenta de la Comisión, Vicky Hartzler, durante la audiencia del 13 de enero.

Hartzler dijo en una entrevista después de la audiencia: “Queremos que más países sean designados como países de particular preocupación, como listas especiales de vigilancia, que esa entidad sea de particular preocupación. Trabajamos incansablemente, visitando constantemente a personas sobre el terreno, a los países, escuchando sus historias”.

“Estamos muy agradecidos de que el presidente haya designado a Nigeria como un país de particular preocupación y esté comenzando a tomar medidas para ayudar a la gente allí”, dijo. “Pero hay muchos otros países que están reprimiendo a su gente, y también necesitamos actuar respecto de esos países. Estados Unidos tiene una enorme influencia y oportunidad de marcar una diferencia, y debemos usar nuestra voz y nuestro lugar en el mundo para poder ayudar a los demás”.

La comisión también escuchó a representantes y senadores de Estados Unidos que compartieron su apoyo a la misión de la USCIRF y a la legislación para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos y en el extranjero.

“Estados Unidos es una nación cristiana”, dijo el representante Riley Moore, republicano de Virginia Occidental. “Tenemos un deber único de defender a los cristianos dondequiera que estén siendo perseguidos, y nunca dejaré de luchar por nuestros hermanos y hermanas perseguidos en Cristo”.

El representante Mark Alford, republicano de Missouri, dijo que China bajo Xi Jinping y el Partido Comunista Chino “no oculta sus acciones”. Señaló además que “los funcionarios le dicen abiertamente a los líderes religiosos que la lealtad al partido es más importante que la lealtad a Dios Todopoderoso”. Alford promovió una legislación para reforzar la designación de China como país de particular preocupación.

Hartzler dijo que “líderes religiosos y laicos, incluido Jimmy Lai, enfrentaron feroces cargos de fraude y subversión. En los últimos años, el gobierno ha demolido iglesias y retirado cruces de la vista pública”.

Grace Drexel testificó sobre su padre, el pastor Ezra Jin, quien está encarcelado en China.

Jin “fue arrestado por las autoridades chinas, junto con otros 27 pastores y líderes eclesiales de la Iglesia Zion; un total de 18 permanecieron encarcelados”, dijo. La “represión” de octubre “representa el mayor desmantelamiento de una población cristiana independiente en China desde la Revolución Cultural”.

“Insto a esta comisión a reconocer que lo que está ocurriendo en China no es simplemente un asunto interno, sino una amenaza global para la libertad religiosa y la dignidad humana”, dijo Drexel. “Si la comunidad internacional permanece en silencio, señalamos aceptación e impunidad para ese atropello de derechos humanos universales. Y, lamentablemente, lo que ocurre en China no se queda en China”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.