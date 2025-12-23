La Navidad se puede ver afectada por una “paganización”, que incluye decorados “supuestamente navideños” pero sin “referencia alguna al Niño Jesús ni a su santa corte”.

Así lo advierte el sacerdote jesuita Fernando Barrios en un artículo publicado en el sitio web de la Arquidiócesis de Miami, Florida (Estados Unidos), bajo el título La paganización de la Navidad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“La solemnidad cristiana de la Navidad llegará una vez más con infalible puntualidad el día 25 de diciembre. Este año 2025 caerá en jueves”, señala el P. Barrios, de 82 años y de origen cubano.

“La paganización afecta a todas las celebraciones religiosas”

Sin embargo, alerta, “desde octubre, desde antes de Halloween, ya hay comercios ofreciendo artículos supuestamente navideños”, a los cuales “no se les ve referencia alguna al Niño Jesús ni a su santa corte compuesta principalmente por San José y la Virgen María”, así como por “los pastores y los visitantes del Oriente que llegaron a Belén siguiendo una estrella”.

“El comercio ofrece como navideños muñecos de nieve, trineos tirados por alces, y una serie de temas invernales”, indicó, que son “completamente ajenos” a entornos calurosos como lo es el del estado de Florida.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Abundan también arbolitos artificiales con sus accesorios de bolitas multicolores, guirnaldas y lucecitas intermitentes”, añade, apuntando también a algunas comidas que se consideran típicas de la temporada.

El P. Barrios reconoce luego que “la paganización afecta a todas las celebraciones religiosas”, como es el caso del Día de Acción de Gracia, donde “en muchas familias se olvida la oración de agradecimiento”, centrando la atención en la comida.

También señaló a la Pascua de Resurrección —“la celebración más importante para los cristianos”—, en la cual “el comercio no hace referencia alguna al Resucitado, sino a unos huevos primorosamente pintados conocidos como huevos de pascua, y también pasan por pascuales unos insulsos conejitos”.

La importancia de la Liturgia

Frente a esta paganización, el sacerdote jesuita subraya que “para facilitarles a los fieles católicos la participación en la solemnidad navideña, hay cuatro Misas diferentes ese día: La Misa Vespertina de la Vigilia, la Misa de Medianoche o de Gallo, la Misa de la Aurora y la Misa del día. Todas con oraciones y lecturas diferentes”.

“La importancia de lo litúrgico proviene de que actualiza lo celebrado. En un sentido muy real se hace presente el misterio celebrado”, remarca.

El P. Barrios destaca que “para explicitar el valor religioso de la Navidad, la Liturgia lo explica con la variedad de prefacios. El Misal trae tres prefacios de Navidad, uno de Epifanía y otro del Bautismo del Señor”.

“Esas oraciones exaltan la pedagogía divina de valerse de lo visible, Jesucristo hombre, para llegar a lo invisible, su divinidad. También subrayan que el Hijo eterno asumió la debilidad de nuestra naturaleza mortal para hacernos partícipes de su vida inmortal”.

Lo que no está “reñido” con la Navidad

El sacerdote precisa a continuación que “dar prioridad a la Navidad como celebración religiosa no excluye adornos como corona navideña a la puerta y arbolito de Navidad, con tal de que no falte la escena del Nacimiento”, inspirada “principalmente en el relato de San Lucas”.

“Tampoco está reñido con la sacralidad de la Navidad gustar de comidas y bebidas especiales”, añade, pues “si las familias cocinan un menú mejor cuando celebran cumpleaños, la gran familia cristiana también come y bebe lo mejor posible para celebrar el cumpleaños de Jesús”.