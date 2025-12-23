A pocos días de la celebración de Navidad, el Cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago (Chile) compartió seis propuestas de regalos para hacer.

“Navidad es un tiempo precioso para regalar”, aseguró el purpurado en un videomensaje compartido en las redes sociales y enumeró seis “maravillosos” presentes para este fin de año 2025:

Llama a quien perdió un ser querido

Haz un gesto de paz con tu vecino, con tu amigo, con la persona que trabajas que te cae mal. Haz un gesto de paz.

Manda mensajes positivos por las redes, mensajes de esperanza.

Invita al que esté solo a cenar a tu casa, atrévete.

No usen las pantallas. El 24, cuando cenes con tu familia: sin pantalla

(Y lo más importante) Anda a celebrar la Misa a tu parroquia, a tu capilla, a la catedral, porque ese es el momento culminante donde reconocemos que Dios es amor.

“Yo me comprometo a rezar por ti. Ese día estaré rezando por ti”, aseguró el cardenal, deseando a cada uno “una feliz Navidad junto a tu familia y un 2026 maravilloso” y enviando su bendición.