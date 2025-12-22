“¿Puede la historia que cambió al mundo contarse de un modo completamente nuevo?” es la interrogante que se intentará responder en una nueva edición de Navidad Junto al Lago, un espectáculo que cada enero, desde hace más de 35 años, reúne a 150 artistas en una propuesta que conjuga arte, naturaleza y espiritualidad.

La cita es los días 3 y 4 de enero en la Estancia Santa María de la Armonía, en la localidad argentina de Mar Chiquita (a unos 20 minutos de Mar del Plata), donde el público podrá participar de una experiencia inmersiva en la que, a lo largo de distintas escenas, se representa el anuncio de la Buena Noticia y la vida de Jesús.

El espectáculo comienza a las 20:30 (hora local), con la puesta de sol, en un escenario natural que durante 90 minutos acoge un show de luces, una puesta en escena artística y música clásica, con un relato que desde hace décadas conmueve a generaciones.

Para preparar la Navidad Junto al Lago, los 150 jóvenes que forman parte del show comparten diez días de convivencia, ensayos y trabajo conjunto para el gran día del estreno. Se trata de una preparación comunitaria y profundamente espiritual, donde los momentos centrales de la historia de Jesús cobran vida con el propósito de evangelizar mediante una propuesta estética diferente, que sorprende a niños y adultos.

Con más de 35 años de trayectoria, y con el sostén de las Servidoras —un instituto de vida consagrada de derecho pontificio fundado en Buenos Aires en 1952— Navidad Junto al Lago es una propuesta diferente para quienes se acercan cada verano a descansar en la zona balnearia de Mar del Plata, y ya forma parte de la identidad local.

La Estancia Santa María de la Armonía se encuentra en el kilómetro 382,5 de la ruta 2, y abrirá sus puertas desde las 18:00 horas. La entrada es una contribución de $7.000 (alrededor de 4,5 dólares estadounidenses), y $4.000 para los menores de 12 años (2,5 dólares estadounidenses).

Se recomienda a quienes asistan llevar sillas de playa, abrigo y repelente de insectos. Además del espectáculo, se ofrece venta de artesanías, stands gastronómicos y un show de música y bailes tradicionales.

Para quienes lleguen desde Mar del Plata, habrá un servicio de buses que saldrá desde Avenida Colón y Tucumán (horarios y costo a confirmar).

Más información en www.navidadjuntoallago.com.ar, o en las redes sociales Instagram y Facebook.